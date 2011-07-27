منافقین در عملیات مرصاد گرفتار عذاب الهی شدند

سردار یدالله جوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص چگونگی انجام عملیات "مرصاد" اظهار داشت: اتفاق عجیبی که در اوایل مرداد سال 67 رخ داد این بود که عملیات مرصاد دقیقا پس از پذیرش قطعنامه اتفاق افتاد.

وی در عین حال تصریح کرد: البته این عملیات پس از تحلیل غلطی که از برخی مجامع و محافل منطقه ای و بین المللی شکل گرفت مبنی براینکه جمهوری اسلامی ایران در موضع ضعف قرار گرفته و به هیچ عنوان توانایی دفاع از موجودیت خود را ندارد، انجام شد.

معاون سیاسی سپاه ادامه داد: در حقیقت چنین تعبیری موجب شد که منافقین احساس کنند با یک فرصت طلایی مواجه شدند بطوریکه می توانند با توان موجود خود و برخورداری از حمایتهای همه جانبه رژیم بعث عراق و قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای با نفوذ به داخل ایران پایتخت را به تصرف خود درآورند.

وی با اشاره به اینکه براساس چنین تحلیلی سازمان مجاهدین خلق عملیات مذبوحانه فروغ جاویدان را آغاز کردند، در عین حال گفت: اما دیری نپائید که براحتی پایه های این تحلیل کاذب فرو ریخت و آنان با خط محکم نیروهای انقلابی مواجه شده و آتش سنگین رزمندگان اسلام خشم و غضب الهی را برای آنان رقم زد بطوریکه منافقین کوردل گرفتار عذاب الهی شدند.

جوانی افزود: این موضوع به گونه ای بود که ظرف چند ساعت تعداد قابل توجهی از نیروهای مجاهدین خلق منهدم شدند و برخی از آنان نیز توانستند صحنه منطقه را ترک کنند که البته عمده این افراد هم بدست نیروهای مردمی به هلاکت رسیده و تعداد کمی جان به در بردند.

وی ادامه داد: در واقع می توان گفت عملیات مرصاد صحنه ای بود که خشم و غضب الهی منافقین را در برگرفت و این عذاب الهی مکافات خیانتها و جنایتهای این گروه منحرف بود که طی سالهای بعد از انقلاب تا آن مقطع زمانی مرتکب شده بودند.

معاون سیاسی سپاه با تاکید براینکه در عملیات مرصاد اقتدار جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به نمایش درآمد، گفت: بعد از این عملیات محافل و مجامع منطقه ای و بین المللی متوجه این معنا شدند که جمهوری اسلامی ایران همچنان قادر به دفاع از موجودیت و تمامیت ارضی خود است.