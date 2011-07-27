سامانه خدمات الکترونیک سلامت ایرانیان در لرستان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر شیخ آزادی در سخنانی در این رابطه اظهار داشت: هدف از راه اندازی این سامانه تحول در فرآیند الکترونیکی، ارائه خدمت رسانی و ایجاد سیستم یکپارچه و منسجم در عرصه سلامت می باشد که استان لرستان نیز جزء استانهای داوطلب در اجرای آن است.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در زمینه ایجاد زیر ساخت مناسب برای پوشش خدمات پزشک خانواده فعالیتهای چشمگیری انجام داده است، ادامه داد: در حال حاضر 750 هزار نفر از ساکنین لرستان اعم از شهری، روستایی و عشایری تحت پوشش گسترده مراکز بهداشتی درمانی قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان گفت: طرح پزشک خانواده دارای ابعاد وسیعی است و اجرای آن نیازمند یک همت جهادی است که باید مدیران با پایش و نظارت مستمر و استفاده از افراد مسئول در راستای رشد و ارتقاء کیفیت آن اقدامات لازم را انجام دهند.