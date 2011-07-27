خانواده های تهرانی حداقل یک وسیله نقلیه دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر روحی با بیان این که طبق بررسیهای انجام شده طی 24 ساعت شبانهروز، 95 درصد حاشیه معابر شهری در اشغال فضای پارک خودروها قرار دارند گفت: هر خانواده تهرانی حداقل یک وسیله نقلیه دارد و مشکل پارک این وسیله نقلیه به مشکل اغلب شهروندان تهرانی تبدیل شده است.
روحی تأمین پارکینگهای مورد نیاز در انتهای مقصد را بر عهده صاحبان کاربریهای تجاری، اداری، درمانی و ... دانست و تصریح کرد: سازمانها، نهادها، ادارت دولتی و عمومی و صاحبان واحدهای تجاری باید نسبت به تأمین فضای پارک مورد نیاز برای مراجعان و مشتریان خود اقدام کنند.
مدیر مطالعات مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: تأمین پارکینگهای واقع در محل تلاقی شبکه حمل و نقل عمومی در بزرگراهها و ورودیهای شریانی با سیستمهای حمل و نقلی مانند ایستگاههای مترو و BRT بر عهده شهرداریها است.
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