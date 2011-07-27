مشکل شاهین در خط حمله با جذب دو مهاجم خارجی برطرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ابوالفتحی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: با این دو مهاجم قرارداد بسته ایم و تا پایان هفته جاری جهت حضور در تمرین آماده سازی به تیم ملحق خواهند شد.

وی در ارتباط به عقب افتادن سررسید چک بازیکنان شاهین گفت: تا پایان هفته با انتقال پول به حساب باشگاه چکهایی که به تاریخ 30 تیرماه صادر شده پاس خواهد شد و مشکلی در این زمینه نداریم.

عضو هیئت مدیره باشگاه شاهین بوشهر در خصوص قرارداد کادر فنی شاهین گفت: قرارداد سرمربی و دیگر اعضای کادر فنی در هیئت فوتبال بوشهر به ثبت خواهد رسید و حمید درخشان نیز مشکلی در زمینه ثبت قراردادش نخواهد داشت.

وی افزود: غلامحسین مظلومی به عنوان سرپرست، محمود ابراهیم زاده بعنوان مشاور عالی و مدیر فنی باشگاه و عبدالرضا بازیاری نیز بعنوان آنالیزور تیم منصوب شده اند.

ابوالفتحی با بیان اینکه تمرینات تیم شاهین از روز سه شنبه این هفته در بوشهر آغاز خواهد شد، گفت: لباس اول شاهین در لیگ یازدهم سفید و رنگ لباس دوم و سوم نیز به ترتیب "سفید و سورمه ای راه راه "و قرمز خواهد بود.