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۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

پل زیرگذر آزادگان رباط کریم دهه فجر بهره برداری می شود

پل زیرگذر آزادگان رباط کریم دهه فجر بهره برداری می شود

رباط کریم - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری رباط کریم از بهره برداری پل زیر گذر آزادگان این شهر در دهه فجر امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان پور در جلسه شورای اداری شهرستان اظهار داشت: احداث این پل که از مدتی قبل متوقف شده بود از دوماه پیش مجددا از سر گرفته شده و امید است برای دهه فجر بروی شهروندان گشوده شود.

وی ادامه داد: همچنین مشکلات مربوط به طرح تعریض جاده وهن آباد و احداث ورزشگاه این روستان نیز حل شده و بزودی این دو پروژه نیز به اتمام خواهند رسید.

شعب جدید بانکی در رباط کریم راه اندازی می شود

تاسیس اداره صنایع در رباط کریم، رایزنی برای استقرار بانکهای صنعت و معدن و پاسارگاد در شهرستان، احداث خانه های عالم در روستاهها، مدیریت کانال محمدیه و بهره برداری از ریل باس رباط کریم از دیگر اقداماتی است که سرپرست فرمانداری رباط کریم از آنها به عنوان اقدامات سال جاری نام برد.

سلیمان پور همچنین از آغاز بکار کلانتری نصیر شهر در روزهای آینده خبر داد و گفت: شکی نیست که با بهره برداری از این کلانتری امنیت منطقه بیش از پیش پایدار خواهد بود.
 

کد مطلب 1369107

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