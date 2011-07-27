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۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۱۷

سیاست گذاری در حوزه مددکاری اقدامی ارزنده و زیربنایی است

سیاست گذاری در حوزه مددکاری اقدامی ارزنده و زیربنایی است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به دومین کنفرانس مددکاری اجتماعی گفت: سیاست گذاری در حوزه مددکاری اجتماعی اقدامی ارزنده و زیربنایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشی از پیام علی لاریجانی آمده است: برگزاری کنفرانس ملی مددکاری اجتماعی ایران با رویکردی دوراندیشانه و با هدف آغاز بحثهای جدی در حوزه سیاستگذاریهای کلان جامعه، با در نظر گرفتن چالشها، فرصتها، آسیب ها و راهبردهای موجود و آتی کشور اقدامی ارزنده، زیربنایی و مصداق بارز جهادی مضاعف در جهت گسترش رو به رشد تحقیق و پژوهش در حوزه مسائل اجتماعی کشور است.

وی تأکید کرده است: ایجاد بستر تحقیقاتی و تدوین محورهای پژوهشی توسط دست اندرکاران این کنفرانس، بی شک پایه گذار ارتباط علمی عمیقی فی ما بین دستگاههای اجرایی با اندیشمندان، فرهیختگان، اساتید و دانشجویان حاضر در این حوزه خواهد شد.

وی یادآور شده است: فراهم کردن الزامات قانونی با محوریت سند چشم انداز، ارائه مقررات و استانداردهای جدید به منظور اصلاح یا تکمیل ضوابط و مقررات ملی، پیش بینی چالش های پیش رو می تواند از جمله دستاوردهای این کنفرانس باشد.

وی بیان داشت: اینجانب ضمن تقدیر و تشکر از برگزارکنندگان این کنفرانس به پاس تلاشی که در جهت تولید و بومی سازی علوم مربوط به تأمین منافع ملی و نیازهای رشد و توسعه کشور مبذول داشته اند از تمامی صاحبنظران و فعالان حوزه سیاستگذاری و مدیریت اجتماعی انتظار دارم با حمایت کامل علمی از این کنفرانس ملی و هم اندیشی موثر، زمینه ساز تداوم بسترهای پژوهشی در جهت توسعه پایدار کشور شوند تا در سایه آن شاهد خدمات ارزنده جامعه مددکاری کشور به ملت عزیزمان باشیم.

کد مطلب 1369128

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