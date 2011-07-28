به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون آخر هفته فیلم‌هایی از داریوش فرهنگ، کاظم بلوچی و کاظم معصومی را به روی آنتن می‌برد.

فیلم سینمایی " دو فـیـلم بـا یک بلـیـط" به کارگردانی ونویسندگی داریـوش فـرهـنـگ پنجشنبه 6 مرداد ماه ساعت 16 ازشبکـه یک سیما پخش می­شـود. درخـلاصه داستـان فیـلـم با بازی داریوش فرهنگ، افسانه بایگان، مهدی هاشمی، شهلا ریاحی و شاهرخ سخایی آمــده : یک کارگردان بعد از سال ها از آمریکا برگشته تا نخستین فیلم خود را بسازد.

فیلم سینمایی "آخرین پیام" به کارگردانی جاناتان هیپ محصول سال 2002 کشورهای آمریکا و کانادا پنجشنبه 6 مرداد ماه ساعت 22ازشبکه­ یک سیما پخش­ می‌شود. درخلاصه داستان فیلم با بازی استیون بولدین و تام اسکریت آمده : با انفجار یک شرکت شیمیایی به نام لنینگ، نگهبان به تعقیب سه ناشناس می‌پردازد که دو تا از آ‌ن‌ها فرار کرده و سومی زنی به نام "آلسین اندرسون"، کشته می‌شود. پس ازچند روز نگهبان شرکت لنینگ با انفجار یک بمب در ماشینش به قتل می‌رسد. "ای تی اف" که قسمت رسیدگی به جرائم سنگین درآمریکا است، مامور رسیدگی به این پرونده می‌شود.

فیلم سینمایی "هفت سامورایی" به کارگردانی آکیرو کوروساواپنجشنبه 6 مرداد ماه ساعت 24 ازشبکه­ یک سیما پخش­ می‌شود. درخلاصه داستان فیلم آمده: یک روستای دور افتاده در ژاپن تحت ظلم و ستم اربابان قرار دارد. روستائیان به کمک هفت سامورائی بی نام و نشان که ازکوهستان به کمک آنها شتافته‌اند برعلیه اربابان ظلم و جور قیام کرده و پیروزمی‌شوند. این فیلم با بازی تاکشی شیمورا و توشیرو میفونه محصول سال 1954 کشور ژاپن است.

فیلم سینمایی " ارثیه" به کارگردانی کاظم بلوچی جمعه 7 مرداد ماه ساعت 16ازشبکه­ یک سیما پخش­ می‌شود. دراین فیلم با بازی مصطفی طاری، رضا بابک، مرتضی احمدی،رقیه چهره آزاد،زنده یاد حسین پناهی و محمود بنفشه خواه داستان مرد متمکنی روایت می‌شود که از خصایل و رفتار دو فرزندش گلایه دارد، قبل ازمرگ به آنها می‌گوید که ثروتش را با گلدان عتیقه‌ای تعویض و درجایی پنهان کرده است و درصورتی که رفتار هر یک از فرزندانش نیکوتر باشد، از طریق آدم‌هایی که وکیل او هستند، به وی تعلق می‌گیرد.

فیلم سینمایی "هیاهوی بچه" به کارگردانی چارلز شایرمحصول سال 1994 آمریکا جمعه 7 مرداد ماه ساعت 24 ازشبکه­ یک سیما پخش­ می‌شود. درخلاصه داستان فیلم با بازی دایان کتین و سم شپرد آمده "کیت" زنی است که دریک شرکت بزرگ و زنجیره‌ای تهیه غذا، سمت مهمی دارد و روز به روز امکان موفقیت‌های بیشتری را نیز پیدا می‌کند. یک اتفاق، موجب می‌شود زندگی کیت دگرگون شود و آن این که، یک زوج از اقوام دورکیت طی سانحه‌ای فوت می‌کنند و کیت تنها فامیل بچه‌ای است که از این زوج باقی مانده است. طبق وصیت اقوام فوت شده کیت، او باید سرپرستی دختربچه‌ای به نام الیزابت را بپذیرد.

فیلم سینمایی "رویای لیپل" به کارگردانی لارس بوشل پنجشنبه 6 مرداد ماه ساعت 14:30 در قالب برنامه "سینما آفتاب" ازشبکه دو سیما پخش می‌شود. در این فیلم با بازی کارل الکساندرسیدِل و آمریتا چیما درباره لیپل پسربچه حدوداً هشت ساله­ای است که پدرش در آستانه سفر به کشوری دیگر برای شرکت درمسابقه آشپزی است و برای مراقبت از او درطول مدت سفرش، پرستاری استخدام می­کند. این فیلم به تهیه کنندگی اولریش لیمرمحصول سال 2009 آلمان است.

فیلم سینمایی "شنونده شب" محصول سال 2006 کشور آمریکا به کارگردانی پاتریک استتنر و تهیه کنندگی جیل فوتلیک ماه 15 دقیقه بامداد روز جمعه 7 مرداد ماه درقالب برنامه "سینما مهتاب" بر روی آنتن شبکه دو سیما می‌رود. داستان فیلم با بازی رابین ویلیامز، تونی کالِت و راری کالکین ازاین قرار است که گابریل نون نویسنده‌ای است که با قبول پیشنهاد ناشرش برای خواندن دست نوشته یک رمان با سرگذشت پرتلاطمی آشنا می‌شود.

فیلم سینمایی "راز دریاچه" به کارگردانی میشل رویتزو تهیه کنندگی کریستین بکرجمعه 7 مرداد ماه ساعت 17:30 ازشبکـه دو سیما روی آنتن ­می­رود. درخلاصه داستان این فیلم خواهید دید : تیم پسری دوازده ساله است که به گفته مادرش قبل از به دنیا آمدنش پدرخود را طی یک حادثه ازدست داده است. تیم همانند پدرش که هرگز او را ندیده است،علاقه زیادی به جانوران ناشناخته و اسرارآمیز دارد. یکی از این جانوران هیولایی به نام لاک نِس است که شایعات زیادی درمورد وجود او در دریاچه‌ای دراسکاتلند است. این فیلم محصول مشترک سال 2008 کشورهای آلمان و اتریش است.

فیلم سینمایی " اوهام" به کارگردانی کاظم معصومی و تهیه کنندگی امیرحسین شریفی جمعه 7 مرداد ساعت 23 از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود. دراین فیلم با بازی شهاب حسینی، بابک حمیدیان و لاله اسکندری ماجرای شروین روایت می‌شود که به همراه نوعروسش «ستاره» برای گذراندن ماه عسل، شبانه وارد باغی ویلایی می شوند،همان شب ستاره گُم می شود و شروین با دیدن«سارا» همسرسابقش فکرمی کند که نوعروسش توسط سارا ربوده شده است.

فیلم سینمایی "بازرس مورس"به کارگردانی هربرت ویس پنجشنبه 6 مرداد ماه ساعت 16 ازشبکه سه سیما پخش می‌شود. دراین فیلم خواهید دید: مردی به نام کوئین به بعضی از افراد سندیکایی شک می‌کند و کوئین به طرزمشکوکی به قتل می‌رسد. مورس درتحقیق ازافراد سندیکاست و به سرنخ‌هایی می‌رسد. جوهان توان و کوین واتلی در این فیلم محصول سال 2000 آمریکا و انگلستان به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی " ظهر شانگهای" به کارگردانی تام دی پنجشنبه 6 مرداد ساعت 19 ازشبکه سه سیما پخش می‌شود. دراین فیلم خواهید دید: یکی ازمخالفان امپراطور چین دختر او را می‌رباید و جکی چان که یکی ازنیروهای گارد سلطنتی است برای آزادی او اقدام می‌کند و پس ازگذشتن ازمشکلات فراوان در نهایت شاهزاده را نجات می‌دهد. جکی چان و اوون ویلسن دراین فیلم محصول سال 2000کشورهای آمریکا و هنگ کنگ بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی " داستان پلیس" پنجشنبه 6 مرداد ماه ساعت 24 از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود. این فیلم به پرونده قاتلی به نام بریسون که تازه از زندان فرار کرده است به بازرس خبره ای سپرده می شود .بریسون درمنزل یکی از دوستانش مخفی شده است.او به رستوران شخصی که او را به پلیس معرفی کرده می‌رود و او را می‌کشد. بعد ازآن دست به سرقت از محل‌های مختلف می‌زند. الن دلون و جان لویس درفیلم سینمایی "داستان پلیس" به کارگردانی جاکواس دریمحصول سال 1975 کشورفرانسه به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی "جوزی ولز" جمعه 7 مرداد ماه ساعت 15 ازشبکه سه سیما پخش می‌شود. این فیلم درباره چند شهروند عادی انگلیسی است که هریک به نوعی به وسیله تبهکاران مورد آزارقرارگرفته‌اند و با تشکیل یک گروه به مقابله با اشرار می‌پردازند. آنها تصمیم می‌گیرند عدالت را خوشان درمورد جانیان اجرا کنند. ولی هویت یکی از آنها توسط پلیس شناسایی می‌شود. دنی دیول و سین بیون در این فیلم به کارگردانی نیک لاومحصول سال 2007 کشورانگلستان به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی "نفوذی" به کارگردانی کنت گلنان جمعه 7 مرداد ماه ساعت 19 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. درخلاصه داستان فیلم با بازی ریزاحمد و چارلی برووکس آمده: یک فرد خلافکاربا دوستی و آشنایی با زنی که دریک شرکت به نام "آی تی وی" کار می‌کند. می‌خواهد با اختلاس از آن شرکت سرمایه کلانی به جیب بزند. "نفوذی" محصول سال 2008 درکشورانگلستان ساخته شده است.

فیلم سینمایی " دست‌ها روی شهر" به کارگردانی فرانچسکو رزیپنجشنبه 6مرداد ماه ساعت 11:30ازشبکه چهارسیما پخش می‌شود. این فیلم داستان بساز بفروشی است که درشهرداری ناپل نفوذ دارد. نقشه گسترش شهر را به نحوی طراحی کرده است که گسترش شهربه سمت زمین‌های او و دوستانش در شمال شهر باشد.همزمان درمحله فقیرنشین شهر با فروریختن یک ساختمان قدیمی بر اثر لرزش‌های ناشی ازعملیات ساختمانی چند نفر کشته می‌شوند. رود استایگر و گویدو آلبرتی در "دست‌ها روی شهر" محصول سال 1963 کشورایتالیا در ژانر سیاسی و اجتماعی بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی "مسیر ایرلندی" به کارگردانی کن لوچ، محصول سال 2011 کشورهای انگلستان، فرانسه و بلژیک جمعه 7 مرداد ساعت 20:30 درقالب برنامه "سینما 4" ازشبکه چهارسیما پخش می‌شود. درخلاصه داستان فیلم با بازی مارک ووماک، آندره لویی، جاتن بیشاپ، تریوور ویلیامز،جف بل وجک فورچون آمده : فرگوس که قبلاً برای یک شرکت امنیتی انگلیسی درعراق کار می‌کرده ازمرگ عزیزترین دوست و همکارش فرانکی خبردار می‌شود، ولی شواهدی او را به شک می‌اندازد. فرانکی پیش ازمرگش موبایل یک عراقی را برای فرگوس می‌فرستد که حاوی فیلمی ازصحنه تیراندازی ماموران امنیتی به یک تاکسی و قتل زن و بچه داخل تاکسی است.

فیلم سینمایی " درجستجوی نمو" پنجشنبه 6 مرداد ماه ساعت 13:30 به کارگردانی اندرو استیسون و لی آنکریچ محصول سال 2003 کشورهای استرالیا و آمریکا درقالب برنامه "تماشاخانه" از شبکه تهران پخش می­‌شود. درخلاصه داستان فیلم آمده: نمو دلقک ماهی کوچکی است که پدرش به دلیل مرگ مادر او نسبت به حفاظت از وی بسیارحساس شده به طوری که تقریباً همه جا با او می‌رود و حتی روز اول مدرسه همراهی‌اش می‌کند اما نمو در یک لحظه غفلت توسط انسان‌ها گیرمی‌افتد.

فیلم سینمایی " پرستار ویژه" به کارگردانی آدام شانکمن30 دقیقه بامداد روزجمعه 7 مرداد ماه ازشبکه تهران پخش خواهد شد. داستان فیلم از این قرار است که به یک افسرارشد ارتش "ستوان شین" عملیاتی محول می شود تا "پرفسور پلامر" را ازچنگ تبهکارنجات دهد. "پرفسورپلامر" دانشمندی است که واکسنی برای یک بیماری قریب الوقوع کشف کرده است و گروه تبهکاربه خاطر ارزش مادی زیاد واکسن به دنبال فرمول آن هستند. این فیلم حصول سال 2005 کشورهای کانادا و آمریکا و با بازی وین دیزل ، بریتانی اسنو و مکس ترییوت ساخته شده است.

فیلم سینمایی "خیابان مین" به کارگردانی جان دویل محصول سال 2010 آمریکا جمعه 7 مرداد ساعت 13:30 ازشبکه تهران روی آنتن خواهد رفت. درخلاصه داستان فیلم با بازی کالین فرث، امبرتامبلین و اورلاندبلوم ماجرای هریس کارمند پلیس شهری کوچک روایت می‌شود که با دختری به نام مری نامزد است.اما مری قصدبه هم زدن نامزدی‌اش را باهریس دارد.او می‌خواهد با هاوارد رئیس شرکتش ازدواج کند.

فیلم تلویزیونی " قدم‌های بارانی" به کارگردانی علی امانی و تهیه کنندگی حسین امانی پنجشنبه 6 مرداد ماه ساعت 23:45 از شبکه شما پخش می‌شود. درخلاصه داستان فیلم با بازی محمود شهریارپناه ، سمیه مولایی، خلیل اله خواجه نظام ،محمد رضا غیاث آبادی و علی کهن آمده : فردی در زلزله بم همه اعضای خانواده‌اش را ازدست می‌دهد و تنها پسر برادرش ازکل خانواده باقی می‌ماند که سرپرستی او را برعهده می‌گیرد. "قدم‌های بارانی" از تولیدات صدا و سیمای مرکزکرمان است.

فیلم تلویزیونی " سقوط" به کارگردانی علی حلوی و تهیه کننده عفت صوفی جمعه 7 مرداد ماه ساعت13:30 از شبکه شما پخش می‌شود. در خلاصه داستان فیلم از تولیدات صدا و سیمای مرکزگیلان آمده :خانم خبرنگاری که به تازگی ازدواج کرده، درگیر تحقیقاتی درباره مواد مخدر می‌شود، ولی دراین میان متوجه ارتباطی مابین همسرش واین اتفاق­ می‌شود.از این رو با پیگیری‌های متعدد پلیس وارد عمل می‌شود و پس ازمطمئن شدن برای دستگیری همسرش با پلیس همکاری می‌کند.