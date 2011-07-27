تحکیم اخوت و برادری رسالت مهم سازمان تبلیغات اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسماعیل قبادی در جمع روسای ادارات تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در جوانرود، اظهار داشت: استکبار جهانی تنها راه ضربه زدن به این مملکت را در ایجاد تفرقه بین مردم و جدایی آنان از ولایت فقیه دیده و تمام تلاشهای خود را در این محدوده متمرکز کرده که با لطف خدا در این مسیر ناکام بوده است.

وی از مسجد به عنوان پایگاه وحدت امت اسلامی یاد و تصریح کرد: امامان جمعه و جماعت می توانند نقش تاثیرگذاری در وحدت بین مسلمانان داشته باشند.

حجت الاسلام قبادی اعتمادسازی، تعامل و اطمینان بین تشکلهای مردمی و بکارگیری ظرفیتهای مثبت مردمی را از دیگر رسالتهای این سازمان عنوان کرد.

امام جمعه جوانرود نیز رمز پیروزی ملت ایران را در پیروی از ولایت فقیه دانست و گفت: همه باید با پیروی از ولایت فقیه برای تحقق آرمانهای جمهوری اسلامی اتحاد و همبستگی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

ملااحمد فخری افزود: علیرغم توطئه های دشمنان، در سایه روشنگریهای روحانیت امروز بیش ازهر زمان دیگری شاهد اتحاد و برادری بین مسلمانان هستیم.

فرماندار جوانرود هم نقش روحانیت را در بصیرت افزایی و روشنگری مهم دانست و گفت: هرجا که روحانیت حضور داشته کارها با موفقیت همراه بوده است.

علی رستمی افزود: استفاده از توان روحانیون محلی می تواند تاثیر بسزایی در خنثی کردن توطئه های دشمنان داشته باشد.