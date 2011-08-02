کاهش 13درصدی ازدواج و 10 درصدی طلاق در تهران

میرصادق سعادتیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تطبیق آمارهای ازدواج و طلاق در سه ماه نخست سال 89 و 90 گفت: در سه ماهه نخست سال 89 تعداد 28 هزار و 230 مورد و در سه ماهه نخست سال جاری 24 هزار و 637 مورد ازدواج ثبت شده است که کاهش 13 درصدی را نشان می دهد و به نوعی می توان گفت که روزانه ثبت 40 ازدواج در تهران کمتر شده است.

وی افزود: آمارها نشان می دهد که در سه ماهه نخست سال گذشته هفت هزار و 644 مورد و در سه ماهه نخست سال جاری 6 هزار و 840 مورد طلاق ثبت شده است که نشان از کاهش 10 درصدی طلاق میان زوجهای تهرانی است.