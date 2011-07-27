به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی با شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی دیدار کردند.

محمد مهدی مفتح نماینده مردم رزن، مهدی سنایی نماینده مردم نهاوند، اکبر رنجبر زاده نماینده اسد آباد، شهریار طاهرپور نماینده مردم تویسرکان، عیسی جعفری نماینده مردم کبودراهنگ و بهار، کاظم حجازی نماینده مردم همدان و امین حسین رحیمی نماینده مردم ملایر روز گذشته در دیدار با وزیر اقتصاد به طرح مسائل و مشکلات حوزه انتخابیه خود، از جمله تاخیر در پرداخت پول گندم کاران استان، عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط برخی کشاورزان استان و . . . پرداختند.

سید شمس الدین حسینی نیز طی سخنانی در این دیدار، ضمن دادن قول مساعد برای انجام هر گونه همکاری در حوزه اختیارات خود برای رفع مشکلات کشاورزان و صنعت کاران منطقه، از نمایندگان این استان درخواست کرد، با پرهیز از تمرکز صرف بر منابع دولتی و به ویژه تسهیلات بانکی، در چارچوب سند توسعه استان همدان، در راستای بستر سازی برای جذب اعتبارات از طریق بازار سرمایه، برای تکمیل پروژه های در حال اجرا و نیمه تمام تلاش کنند.

وی همچنین با توجه به تعهدات کشور چین برای فاینانس تعدادی از پروژه های زیربنایی ایران، به آنها پیشنهاد کرد که برخی پروژه‌های زیربنایی خود در حوزه صنعت، راه و کشاورزی را از طریق قرارداد فاینانس با طرف چینی پی گیری کنند.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به جلسه اخیر وزرای عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی، از توافق برای اختصاص 20 درصد منابع صندوق برای جذب سرمایه گذاری خارجی خبر داد.



وزیر امور اقتصادی و دارایی مچنین در خصوص تفاهمات به عمل آمده با بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیلات به فعالان بخش کشاورزی کشور، گفت: برای سالجاری رقمی معادل 700 میلیارد تومان اعتبار در اختیار این بانک قرار گرفته و قرار شده است تمرکز اصلی آن بر روی پرداخت وام های خرد به کشاورزان و نیز حمایت از صنایع لبنی و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی باشد.



وی در ادامه برای تسویه طلب گندم کاران استان همدان از خزانه ظرف چند روز آینده، گفت: البته باید توجه داشته باشیم که واقعا کار دولت نباید خرید و فروش گندم باشد، بلکه نهایت کار آن این است که از پروسه تولید گندم و به بازار رسانی آن حمایت کند.



حسینی در خصوص سازو کار فعلی خرید گندم از کشاورزان اظهارداشت: علی القاعده در حال حاضر باید وزارت بازرگانی گندم‌ها را از کشاورزان خریداری کرده و ما فقط یارانه نان را از طریق خزانه، به آن پرداخت کنیم و دیگر کاری به نرخ خرید و فروش گندم و سایر مسایل نداشته باشیم، اما چون در این مقطع زمانی، دچار برخی مشکلات کوتاه مدت هستیم، پذیرفته ایم که برای کمک به وزارت بازرگانی، مبلغ بیشتری از میزان واقعی گندم خریداری شده را پرداخت کنیم.