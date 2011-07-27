هلاکت 50 تروریست پژاک به دست سپاه/ عملیات انهدامی ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام ارشد نظامی با اشاره به استمرار فعالیت‌های تروریستی گروهک در حال انحلال پژاک، گفت: عملیات تهاجمی و انهدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه ضد انقلابی‌های آمریکایی پژاک در نوار مرزی شمال عراق و ایران تا زمانی که دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان در مرز مشترک مستقر نشوند، ادامه خواهد داشت.

وی پیرامون عملیات انهدام گروهک تروریستی پژاک تصریح کرد: دولت عراق باید با استقرار نیروهای انتظامی و نظامی دولت مرکزی یا اقلیم کردستان در مرز مشترک کردستان عراق و ایران مسئولیت حفاظت از مرزهای مشترک را بپذیرد. در حالیکه اکنون سال‌هاست سرزمینی به طول 150 کیلومتر و عرض 20 کیلومتر در داخل خاک عراق از شمال عراق (حدفاصل دالامپرداغ تا مقابل قلعه دیزه) توسط اقلیم کردی و بدون اجازه و اطلاع دولت مرکزی عراق در اختیار ضد انقلابیون آمریکایی پژاک قرار گرفته است و مردم عراق نیز تحت فشار این گروهک تروریستی از حق اسکان و بهره‌برداری از زمین و منابع خود در نزدیکی نوار مرزی محروم هستند.

این منبع آگاه در قرارگاه حمزه سیدالشهدا همچنین افزود: از طرف دیگر حضور و گسترش این گروهک تروریستی و ضد انقلاب آمریکایی، باعث تخریب روابط اقتصادی و مبادلات تجاری بین مردم عراق با مردم ایران شده است در حالیکه دو ملت و دولت‌های ایران و عراق و حتی مسئولین کرد عراقی خواهان توسعه و تعمیق روابط همه جانبه بین دو کشور در همه سطوح هستند.

این مقام نظامی نیروهای مسلح در پایان تاکید کرد: طی عملیات‌های هفته‌های اخیر سپاه پاسداران بیش از 50 نفر از عناصر ضد انقلاب کشته و تعداد 100 نفر از آنها زخمی و عده‌ای نیز به اسارت درآمده و در اختیار نیروهای امنیتی ما هستند و کشته‌های گروهک در شمال قلعه دیزه و اطراف آسوس توسط سران گروهک ضد انقلاب دفن شده‌اند.