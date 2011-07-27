امداد و نجات خراسان جنوبی تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فقیه ظهر چهارشنبه در نشست صمیمی یاوران هلال خراسان جنوبی با بیان اینکه 35 درصد جمعیت مردم این استان تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، گفت: این امر نشان از محرومیت بالای مردم این استان است.

وی ادامه داد: باید سعی شود با ایجاد پایگاه های امداد و نجات کمبودها و امکانات استان فراهم شود.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور در خصوص برنامه های سفر به خراسان جنوبی اظهار کرد: تقویت بحث امداد و نجات و نیروی انسانی در اولویت این برنامه ها قرار دارد.

فقیه بر سرمایه گذاری در این استان تاکید کرد و یادآور شد: با توجه به ظرفیت استان و تمایل کم بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این استان باید پروژه های تجاری بزرگ به بهره برداری برسد.

وی بیان داشت: با توجه به امکانات و توانمندی هایی که مجموعه هلال احمر دارد می تواند به عنوان یک اصل و کانون در اساس نامه ها تسکین دهنده آلام بشری محسوب شود.

وی جمعیت هلال احمر را مردمی ترین نهاد جمهوری اسلامی دانست و ادامه داد: مجموعه فعالیت های هلال احمر در راستای حفظ کرامت انسانی و سلامت انسان ها انجام می شود.

فقیه گفت:‌ فعالیت های هلال احمر کاملا بی طرفانه و در راستای کمک به هم نوع انجام می شود.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور با بیان اینکه هلال احمر دارای اهداف انسانی اسلامی است، افزود: کمک به رفع محرومیت و توسعه همه جانبه از دیگر اهداف اصلی این نهاد است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 53 زلزله در کشور رخ داده که تلفات مالی زیادی را در بر داشته است، بیان کرد: هلال احمر جمهوری اسلامی بیش از 700 تن کالای غیر نقدی و 100 میلیارد تومان کمک غیر نقدی به مردم سیل زده پاکستان داشته است.

فقیه از افتتاح مرکز علمی کاربردی هلال در مرکز استان خبر داد و افزود: این مرکز از مهر ماه سال جاری دانشجو می پذیرد.

در ادامه نماز خانه جمعیت هلال احمر استان با 120 متر مربع زیر بنا و 17 میلیون ریال اعتبار با حضور مسئولان کشوری و استانی افتتاح شد.