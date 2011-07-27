وجود سه مجتمع پتروشیمی یکی از مزیتهای برتر کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید دادوش هاشمی بعداز ظهر چهارشنبه به همراه تعدادی از مدیران اجرایی و بانک ها از "شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه" و "شرکت پلیمر کرمانشاه" بازدید کرد.

وی در جریان بازدید از "شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه" اظهار داشت: باید با توسعه و رفع مشکلات واحدهای پتروشیمی استان تلاش شود تا میزان بهره مندی استان از این واحدها بیشتر شود.

در این بازدید اعلام شد: زمان بهره برداری از این طرح، اواخر شهریور ماه امسال خواهد بود.

شرکت پلیمر کرمانشاه 93.74 پیشرفت فیزیکی دارد

بازدید از شرکت پلیمر کرمانشاه، دومین برنامه استاندار و هیئت همراه بود، طرحی که هم اکنون دارای پیشرفت احداث 93.74 درصدی است.

استاندار کرمانشاه پس از بازدید از این طرح در جمع خبرنگاران گفت: این طرح در زمینه تامین سرمایه با مشکلاتی مواجه شده است که در جلسه امروز قرار شد با کمک بانک ملی و در قالب طرحی از سوی مدیران این شرکت، مسئله سرمایه و تسهیلات این شرکت رفع شود.

وی افزود: قرار شد با هماهنگی شرکت برق منطقه ای، زمانی مشخص برای آزمایش دستگاهها و ماشین آلات این شرکت اختصاص یابد که فشار شدیدی هم به شبکه سراسری وارد نیاورد.

هاشمی همچنین از رفع مشکلات معارضین در خصوص احداث خط اتیلن این شرکت خبر داد و گفت: از طریق این خط، خوراک کارخانه تامین می شود که تا دو ماه دیگر آماده بهره برداری است.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: ایجاد این طرح و توسعه ظرفیت تولیدی پتروشیمی کرمانشاه برای استان و منطقه از نظر ارزش افزوده، اشتغال و درآمدهای سرانه بسیار مفید است.