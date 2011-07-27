به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین بهشتی‌نژاد ظهر چهارشنبه در گردهمایی مفسران قرآن شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه برگزاری 50 جلسه تفسیر قرآن در مساجد اصفهان از برنامه‌‌های انجام شده در ماه رمضان گذشته است، اظهار داشت: اجرای این برنامه به صورت مداوم در اصفهان به دنبال این اقدامات ستاد تفسیر قرآن در اصفهان تشکیل شده و جلسات متعددی با محوریت اجرای تفسیر قرآن در طول سال در مساجد اصفهان صورت گرفته است.

وی افزود: 100 مفسر برای تفسیر قرآن در ماه رمضان و در مساجد اصفهان پیش‌بینی شده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان تاکید کرد: مفسران قرآن در این ستاد بر ‌اساس دارا بودن شأنیت لازم، علم کافی و سابقه در تفسیر قرآن گزینش شده‌اند و دارا بودن شرایط لازم پایه و اساس اجرای این برنامه را تشکیل می‌دهد.

وی اضافه کرد: طی ماه‌‌های گذشته مفسران به تفسیر قرآن در مساجد اصفهان پرداخته‌اند و این اشخاص در راستای ترویج فرهنگ قرآن در جامعه تلاش می‌کنند.

بهشتی نژاد ضمن تاکید بر اینکه مسجد در اجرای برنامه های تفسیر قرآن از جایگاه مهمی برخوردار است، اظهار داشت: مساجد برای تفسیر قرآن از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و مکانی مناسب برای ترویج این موضوع و اجرای مداوم آن محسوب می‌شود.

وی به ضرورت ترویج معنویات در مساجد اشاره کرد و گفت: مسئولان باید با اجرای برنامه‌های مناسب و ویژه در مساجد به ترویج معنویات بپردازند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان ادامه داد: مساجد از مکانهای مناسب برای توسعه و ارتقای معارف دینی در جامعه و پرورش اشخاص از دیدگاه‌های مختلف هستند و این موضوع بر هیچ شخصی پوشیده نیست.

وی با بیان اینکه تفسیر قرآن در جامعه اسلامی ارزش و جایگاه ویژه‌ای دارد، گفت: مفسران قرآن باید به صورت جدی به این موضوع توجه کنند و تفسیر خود را بر‌اساس این جایگاه انجام بدهند.

بهشتی نژاد تصریح کرد: رشد و پرورش مردم در گرو اجرای برنامه‌های معرفتی و دینی است و ترویج این برنامه‌ها از نیاز‌های جامعه امروز محسوب می‌شود.