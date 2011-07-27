نماز جمعه سرمایه ارزشمند نظام جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی صالحی ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در جمع اصحاب رسانه افزود: توطئه های دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران در طول 30 سال گذشته همواره در سنگر نماز جمعه شکست خورده است.

وی با اشاره به آگاهی بخشی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در خطبه های نماز جمعه به اقشار مختلف مردمی توسط ائمه جمعه بیان داشت: نماز جمعه بهترین تدبیر سیاسی، اجتماعی اسلام بوده و بیداری مسلمانان و همه آحاد جامعه انسانی فلسفه وجودی نماز جمعه است.

وی در ادامه از نماز جمعه به عنوان یکی از ابزارهای مقابله با اهداف دشمنان در جنگ نرم علیه ایران گفت: باید با تقویت حضور پررنگ مردم در صفوف نماز جمعه و تشریح اهداف دشمنان کور دل در جنگ نرم علیه نظام مردم را نسبت به اقدامات پنهانی آنها در قالب جنگ نرم آگاه کرد.

در حال حاضر در 20 شهراستان استان مرکزی نماز عبادی سیاسی جمعه برپا می شود ایجاد بستر استقرار ستادهای نماز جمعه در 12 منطقه شهری دیگر استان نیز در دست انجام است.