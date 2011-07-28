مراسم هفتمین روز شهادت داریوش رضایی نژاد شنبه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم هفتمین روز شهادت داریوش رضایی نژاد - دانشجوی کار شناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی از ساعت 18 الی 19:30 روز شنبه 8 مردادماه در مسجد نور واقع در خیابان دکتر فاطمی از طرف خانواده آن شهید برگزار می شود.

همچنین، مراسم یاد بودی از طرف دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و جامعه دانشگاهی و با حضور خانواده محترم شهید رضایی نژاد روز یکشنبه 9 مردادماه از ساعت 14:30 الی 16 در محل دانشکده مهندسی مکانیک و صنایع این دانشگاه برگزار می شود.

در این دو مراسم اقشار مختلف مردم، مسئولان کشوری و لشکری و جامعه دانشگاهی اعم از استادان و دانشجویان حضور خواهند داشت.

