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۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۰۶

از سوی خانواده شهید/

مراسم هفتمین روز شهادت داریوش رضایی نژاد شنبه برگزار می شود

مراسم هفتمین روز شهادت داریوش رضایی نژاد شنبه برگزار می شود

مراسم هفتمین روز شهادت داریوش رضایی نژاد روز شنبه در مسجد نور از طرف خانواده این شهید برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم هفتمین روز شهادت داریوش رضایی نژاد - دانشجوی کار شناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی از ساعت 18 الی 19:30 روز شنبه 8 مردادماه در مسجد نور واقع در خیابان دکتر فاطمی از طرف خانواده آن شهید برگزار می شود.

همچنین، مراسم یاد بودی از طرف دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و جامعه دانشگاهی و با حضور خانواده محترم شهید رضایی نژاد روز یکشنبه 9 مردادماه از ساعت 14:30 الی 16 در محل دانشکده مهندسی مکانیک و صنایع این دانشگاه برگزار می شود.

در این دو مراسم اقشار مختلف مردم، مسئولان کشوری و لشکری و جامعه دانشگاهی اعم از استادان و دانشجویان حضور خواهند داشت.
 

کد مطلب 1369231

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