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۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۲۷

منابع مصری بیان کردند:

بسیج همه نیروهای امنیتی برای محاکمه مبارک و همدستانش

بسیج همه نیروهای امنیتی برای محاکمه مبارک و همدستانش

منابع امنیتی مصری از اتخاذ تدابیر امنیتی لازم برای تامین امنیت دادگاه رسیدگی به اتهامات دیکتاتور مخلوع و دیگر مقامات رژیم سرنگون شده وی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اسلام الیوم، منابع امنیتی مصر تاکید کردند که هماهنگی کاملی میان همه بخشهای امنیتی برای انجام تدابیر لازم برای محاکمه "حسنی مبارک" و فرزندانش و نیز "حبیب العادلی"  وزیر کشور سابق و شش نفر از معاونان وی در سوم آگوست آینده وجود دارد.

این منابع بیان کردند: هماهنگی کامل میان اداره امور زندانها و دیگر مسئولان برای محاکمه این افراد در دادگاه "قاهره جدید" یا "شرم الشیخ" وجود دارد.

به گفته این منابع، در صورتی که جلسات محاکمه در شرم الشیخ برگزار شود نیروهای مسلح نقش مهمی در تامین امنیت متهمان در جریان انتقال از زندان به دادگاه شرم الشیخ بر عهده خواهند داشت و نیروهای مسلح از فرودگاههای نظامی و هواپیماهای جنگی برای انتقال متهمان به منظور جلوگیری از حمله به آنها استفاده خواهند کرد.

این منابع بیان کردند: انتقال متهمان به دادگاه از راه زمینی، با مشکلات زیادی همراه است، زیرا باید امنیت همه راهها از زندان تا محل برگزاری دادگاه تامین شود که ماموریت دشواری است.

شایان ذکر است که قرار است محاکمه حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر و فرزندانش و نیز وزیر کشور سابق در سوم آگوست آغاز شود.

کد مطلب 1369267

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