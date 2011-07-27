اغذیه فروشیهای تهران تا نیم ساعت قبل از اذان صبح فعالند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا با اشاره به برگزاری جلسه ای با حضور رئیس اصناف شهر تهران و تنی چند از رؤسای اتحادیه های صنفی افزود: پلیس تهران در آستانه ماه مبارک رمضان به تعدادی از اصناف تسهیلات ویژه ای ارائه می کند.

وی گفت: پلیس تهران با فراخوانی رؤسای اتحادیه های صنفی اغذیه فروش، عرضه کنندگان مواد غذایی، رستوران داران و فروشندگان آبمیوه و بستی آمادگی خود را برای همکاری در خصوص افزایش ساعات فعالیتهای این صنف در این ماه اعلام کرده است.

این مسئول انتظامی اضافه کرد: براساس توافقهای انجام شده در این جلسه، تمام اغذیه فروشیها، عرضه کنندگان مواد غذایی، رستورانها و آبمیوه و بستی فروشیها می توانند از اذان مغرب تا نیم ساعت به اذان صبح فعالیت کنند.

وی یادآور شد: این تسهیلات به منظور بهره مندی روزه داران تهرانی از خدمات اینگونه واحدهای صنفی است.

ساجدی نیا افزود: پلیس با حضور پررنگ خود در سطح شهر، زمینه ساز ارائه این تسهیلات به شهروندان است.