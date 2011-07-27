توسعه بقاع امامزادگان سید ناصر و سید یاسر در دست اقدام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مرویان حسینی در آیین غبارروبی بقاع متبرکه امام زادگان سید ناصر و سید یاسر توسط نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور که ظهر چهارشنبه انجام شد، اظهار کرد: این امامزادگان که فرزندان موسی بن جعفر هستند، اسباب نورانیت و معنویت در این منطقه شده اند.

وی افزود: محبت اهل بیت عصمت و طهارت(ع) سرمایه بی نظیری برای مردم ایران اسلامی است که در طول قرن ها پابرجا بوده است.

حجت الاسلام مرویان حسینی اظهار کرد: این سرمایه محبت، ولایت و مودت اهل بیت(ع) موجب گسترش معارف، اخلاق و معنویات همگانی و انسجام جامعه اسلامی و پشتوانه ای برای دفاع از این سرزمین در برابر توطئه های دشمنان و حفظ نظام ارزشمند اسلامی در طول سال های اخیر بوده است.

وی ابراز داشت: به پاس این محبت و مودت، تقدیر الهی رقم خورده است و امام رضا(ع) مضجع شریفشان در این سرزمین قرار گرفت و همراه با خید امامت و ولایت امام رضا(ع) ده ها امام زاده در این سرزمین اسلامی، مضجع مبارکشان نورانیت، معنویت، اخلاق و دین گرایی این جامعه اسلامی را تضمین کرده است.

وی یادآور شد: این امامزادگان زمینه را فراهم کرده اند که کشورهای حاشیه ای خلیج فارس به صورت گروهی از این مضجع نورانی بهره مند شوند.

معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه خرسان رضوی در این مراسم اعلام کرد: طراحی بازی فکری و راهنمایی امام زادگان "راه بهشت" به پایان رسیده است.

حجت الاسلام سعید آخوندی گفت: هدف از طراحی این بازی آن است که کودکانی که وارد مشهد می شوند با امام زادگان خراسان رضوی آشنا شوند، لذا یازده امام زاده در این بازی انتخاب برای معرفی و آشنایی کودکان انتخاب شده است.

در این مراسم، حجت الاسلام محمدی، نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، از بازی فکری و راهنمای امام زادگان با عنوان"راه بهشت" رونمایی کرد.