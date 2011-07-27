به گزارش خبرگزاری مهر، "عقل سرخ" عنوان ویژه برنامه‌ای است که گروه فرهنگ و تمدن شبکه جهانی صدای آشنا به مناسبت روز بزرگداشت سهروردی تهیه و تولید کرده است.

"عقل سرخ" ضمن بررسی جایگاه سهروردی در تاریخ اندیشه و عرفان ایران، نقش او را در ارتباطات فرهنگی عرفان ایرانی و عرفان در میان اعراب تحلیل خواهد کرد.

سعید اسلام زاده سردبیر و نویسنده، بهزاد بهادر تهیه کننده و فاطمه اسحاق تبار گوینده، و محسن بهرامی و نازنین مهیمنی بازیگران، در این ویژه برنامه همکاری دارند.

"عقل سرخ" شنبه هشتم مرداد ساعت 11:30 به وقت تهران برابر با ساعت 07:00 به وقت گرینویچ از کانال اروپای شبکه جهانی صدای آشنا پخش می‌شود.

