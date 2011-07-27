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۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۰۴

جایگاه سهروردی در رادیو صدای آشنا بررسی می‌شود

جایگاه سهروردی در رادیو صدای آشنا بررسی می‌شود

شبکه رادیویی صدای آشنا در برنامه "عقل سرخ" به بررسی جایگاه سهروردی می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "عقل سرخ" عنوان ویژه برنامه‌ای است که گروه فرهنگ و تمدن شبکه جهانی صدای آشنا به مناسبت روز بزرگداشت سهروردی تهیه و تولید کرده است.

"عقل سرخ" ضمن بررسی جایگاه سهروردی در تاریخ اندیشه و عرفان ایران، نقش او را در ارتباطات فرهنگی عرفان ایرانی و عرفان در میان اعراب تحلیل خواهد کرد.

سعید اسلام زاده سردبیر و نویسنده، بهزاد بهادر تهیه کننده و فاطمه اسحاق تبار گوینده، و محسن بهرامی و نازنین مهیمنی بازیگران، در این ویژه برنامه همکاری دارند.

"عقل سرخ" شنبه هشتم مرداد ساعت 11:30 به وقت تهران برابر با ساعت 07:00 به وقت گرینویچ از کانال اروپای شبکه جهانی صدای آشنا پخش می‌شود.
 

کد مطلب 1369289

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