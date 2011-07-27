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۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۰۲

سلیمان پور:

مسئولان باید بی طرفی خود را در انتخابات ثابت کنند

مسئولان باید بی طرفی خود را در انتخابات ثابت کنند

رباط کریم - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری رباط کریم از مسئولان شهرستان خواست بی طرفی خود را در انتخابات به همگان اثبات کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان پور در جلسه شورای اداری شهرستان خطاب به مسئولان اظهار داشت: با توجه به اینکه فعالیت کاندیداهای احتمالی انتخابات نهمین دوره مجلس به صورت غیررسمی آغاز شده مسئولان باید مراقب باشند وارد جانبداری از فردی خاص نشوند.

وی ادامه داد: ما به عنوان مدیران شهرستان برای برگزاری انتخاباتی سالم و مشارکت حداکثری باید عزم خود را جزم کنیم و یکی از بهترین انتخابات های کشور را رقم بزنیم.

سلیمان پور با تاکید بر بیطرفی مسئولان در انتخابات تصریح کرد: باید امانتدار آرای مردم باشیم تا انتخاباتی با شور و نشاط برگزار شود.

وی از همه مسئولان شهرستان خواست که خود را درگیر حاشیه های سیاسی نکنند و به فکر توسعه و آبادانی شهرستان باشند.
 

کد مطلب 1369291

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