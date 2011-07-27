مسئولان باید بی طرفی خود را در انتخابات ثابت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان پور در جلسه شورای اداری شهرستان خطاب به مسئولان اظهار داشت: با توجه به اینکه فعالیت کاندیداهای احتمالی انتخابات نهمین دوره مجلس به صورت غیررسمی آغاز شده مسئولان باید مراقب باشند وارد جانبداری از فردی خاص نشوند.

وی ادامه داد: ما به عنوان مدیران شهرستان برای برگزاری انتخاباتی سالم و مشارکت حداکثری باید عزم خود را جزم کنیم و یکی از بهترین انتخابات های کشور را رقم بزنیم.

سلیمان پور با تاکید بر بیطرفی مسئولان در انتخابات تصریح کرد: باید امانتدار آرای مردم باشیم تا انتخاباتی با شور و نشاط برگزار شود.

وی از همه مسئولان شهرستان خواست که خود را درگیر حاشیه های سیاسی نکنند و به فکر توسعه و آبادانی شهرستان باشند.

