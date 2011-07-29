امیرحسین سیدی، تهیهکننده برنامه "حباب" درباره نگاه این برنامه و پرداخت به مقوله اعتیاد به خبرنگار مهر گفت: من پزشک عمومی هستم. قبل از شروع ساخت برنامه شش ماه دوره درمان اعتیاد را گذراندم و در این مدت با کارشناسان مختلفی آشنا شدم و در کمپها از نزدیک این موضوع را لمس کردم تا برنامهای که میسازم تاثیر لازم را برای مخاطبان داشته باشد.
وی در ادامه افزود: برنامه "حباب" حاصل تحقیقات میدانی و صحبت با کارشناسان است. لازمه هر برنامه تحقیق است و باید این امر از سوی برنامهسازان مورد توجه قرار بگیرد. با توجه به اینکه علاقمند بودم برنامه برای خانوادهها موثر و مفید باشد، تحقیقات جامعی انجام دادهایم.
سیدی خاطرنشان ساخت: ما در "حباب" برای اولین بار در برنامههای تلویزیون به اعتیاد به عنوان بیماری نگاه کردیم، نه اینکه سیاه نمایی کنیم و فقط درباره تباهی مواد مخدر صحبت کنیم. مسلماً چون این نگاه را داشتم، فکر میکردم پربیننده شود. استقبال مخاطبان از این برنامه خیلی زیاد است.
این تهیهکننده درباره پیامکهای مردم توضیح داد: برای برنامه پیامکهای زیادی ارسال میشود. در هر قسمت از "حباب" 10 تا 12 هزار پیامک داریم. البته ما پیامکهای مردم را در برنامه نمیخوانیم، بلکه نظرات آنها را درباره برنامه جویا میشویم و در برنامه به آن میپردازیم.
سیدی ادامه داد: قبل از شروع هر برنامه جلسات مختلفی با کارشناسان میگذاریم و درباره مباحث و سئوالات صحبت میکنیم تا هر قسمت از این برنامه نکات مفید و آموزشی برای بینندگان داشته باشد.
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