تهیه کالاهای اساسی در مشهد جای نگرانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شرف‌زاده بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد: به منظور رفاه حال روزه‌داران، طرح ضیافت با همکاری سازمان بازرگانی استان و پشتیبانی مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی مشهد در 70 واحد صنفی تحت پوشش اتحادیه در حال اجراست.

وی تصریح کرد: کالاهای اساسی همانند روغن، برنج، شکر، حبوبات، خرما و غیره با تخفیف 15 درصد در اختیار روزه‌داران قرار خواهد گرفت.

سرپرست اتحادیه برنج‌فروشان و فروشندگان عمده مواد غذایی مشهد در خصوص قیمت‌ها اظهار داشت: روغن نباتی چهار کیلویی 9250 تومان، برنج پاکستانی درجه 1 کیلویی 2000 تومان، پنیر سفید لیقوان 1250 تومان، پنیر سفید لاکتیکی 1380 تومان، پنیرسفید لیقوان کیلویی 5700 تومان، کره 250 گرمی گیاهی 780 تومان، کره 50 گرمی گیاهی 180 تومان، رب گوجه فرنگی 1070 تومان، خرما مضافتی بم درجه یک کیلویی 2500 تومان و خرما مضافتی بم ممتاز درجه یک کیلویی 2600 تومان در طرح ضیافت در بین مردم توزیع می‌شود.

وی در خصوص قیمت بسته‌های 700 گرمی حبوبات تصریح کرد: نخود 1680 تومان، عدس 1380 تومان، ماش 1700 تومان، لپه 1380 تومان، لوبیا قرمز 1650 تومان، لوبیا چیتی 1380 تومان و جو 640 تومان عرضه می‌شود.