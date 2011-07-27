متولیان ورزشی باید اطلاعات خود را در زمینه مصرف داروها با علم روز تطبیق دهند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج رحمانی ظهر چهارشنبه در اولین جلسه اختصاصی باشگاه‌داران بدنسازی و پرورش‌اندام شهرستان زنجان با اشاره به اینکه استان زنجان با کمترین میزان دوپینگ در بین ورزشکاران مواجه بوده است، اظهار کرد: اگر مواردی نیز در این رابطه مشاهده شده باشد، بیشتر در رابطه با استفاده از مواد نیروزا می‌باشد که آن هم به ندرت دیده شده است.

وی با تأکید بر اینکه توزیع‌کنندگان داروهای نیروزا و انواع دیگر داروهای شیمیایی در باشگاه‌های ورزشی از لحاظ اخلاقی و انسانی در درجه پایین‌تری نسبت به قاچاقچیان موادمخدر قرار دارند، افزود: خانواده‌ها با اعتماد به جامعه ورزشی، فرزندان خود را برای ورزش یا پر کردن اوقات فراغت، راهی باشگاه‌های ورزشی می‌کنند و این وظیفه مسئولان و متولیان امر است که در راستای جلب اعتماد مردم تلاش کنند.

مدیرکل تربیت‌بدنی استان زنجان با بیان اینکه مردم فعالان عرصه تربیت‌بدنی را متولیان پاکی، نشاط و شادابی می‌دانند، افزود: در این راستا با توزیع‌کنندگان مواد نیروزا به شدت برخورد خواهد شد و این مسئله باید مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.

وی با یادآوری اینکه حتی برنامه‌ غذایی ورزشکاران نیز باید با تجویز پزشک تغذیه صورت گیرد، ادامه داد: تنها داروهایی می‌تواند در باشگاه‌ها مورد استفاده ورزشکاران قرار گیرد که دارای مجوز و با توصیه پزشک متخصص باشد.

رحمانی با تأکید بر اینکه مصرف خودسرانه داروهای نیروزا توسط ورزشکاران عوارض خاصی را به همراه دارد، ابراز کرد: استفاده از هرگونه دارو باید زیر نظر پزشک انجام شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در سراسر دنیا در عرصه ورزشی از مکمل‌ها استفاده می‌شود، ادامه داد: مصرف این مکمل‌ها در شرایطی انجام می‌‌گیرد که در چارچوب و دارای مجوزهای لازم باشد و این در حالی است که بسیاری از ورزشکاران بدون اطلاع از عوارض دارو اقدام به مصرف آن می‌کنند و از این مسئله که ترکیب برخی از این داروها جزو مواد ممنوعه و دوپینگ محسوب می‌شود، کاملاً بی‌اطلاعند.

این مسئول از راه‌اندازی مکانی در راستای استقرار هیئت پزشکی‌ورزشی استان در هفته‌های آتی خبر داد و افزود: در این دفتر به سئوالات مربیان، ورزشکاران و باشگاه‌داران در رابطه با استفاده از داورها در عرصه ورزش پاسخ داده خواهد شد.