287 تن گل گاوزبان در گیلان برداشت شد

ایرج بنیادی در گفتگو با مهر از پایان یافتن برداشت گل گاوزبان در استان خبر داد و افزود: برداشت این مقدار گل گاوزبان در مقایسه با سال گذشته 155 تن بیشتر بوده است.

وی همچنین شرایط مناسب آب و هوای هنگام گل دهی و رعایت اصول به زراعی را از مهمترین دلائل افزایش برداشت گل گاوزبان در استان اعلام کرد.

معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه استان 516 هکتار مزرعه گل گاوزبان دارد، گفت: آستارا، املش، تالش، رودسر و رودبار شهرستانهای هستند که در این مناطق گل گاوزبان کشت می شود.

" گل گاو زبان" جزء گیاهان بومی گیلان است و از زمانهای بسیار دور تاکنون در کشور مصرف فراوان داشته است، از نظرسنتی برگ و گل گل گاوزبان دارای اثر نشاط آور، مقوی قلب و اعصاب، شاداب کننده رخساره و مفید برای ناراحتی های تنفسی و رفع عوارض گریپ و سرماخوردگی، گلو درد و سینه پهلو همچنین در درمان بیماریهای کلیوی به خصوص ورم کلیه مورد استفاده قرار می گیرد و دارای خاصیت آرام بخشی است و تصفیه کننده قوی خون به شمار می رود.