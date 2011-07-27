ارومیه میزبان مسابقات جهانی شمشیربازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله باقرزاده عصر چهارشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت شمشیربازی آذربایجان غربی با اشاره به میزبانی شایسته و مطلوب آذربایجان غربی در مسابقات قهرمانی شمشیربازی کشور، افزود: در این راستا رقابتهای جهانی شمشیربازی را به میزبانی آذربایجان غربی و با شعار احیا دریاچه ارومیه، اواخر آذرماه برگزار کنیم.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان غربی نیز در این جلسه ضمن تقدیر از برگزاری شایسته مسابقات شمشیر بازی بانوان کشور و درخشش ورزشکاران، بیان داشت: میزبانی مسابقات جهانی شمشیربازی در آذربایجان غربی نقطه عطفی در برگزاری باشکوه مسابقات بین المللی در پیش روی این استان دانست.

علی ملااحمدی موفقیت در این رشته را نتیجه تعامل خوب و مطلوب با آموزش و پرورش در راستای جذب استعدادهای استان، استفاده از دانش مربیان خوب جهت توسعه در این رشته و برگزاری مسابقات بین المللی در استان دانست.

بابک طالبی ضمن کسب 16 رای موافق از 16 رای اخذ شده به مدت چهار سال دیگر در سمت خود ابقا شد و با ابلاغ رئیس فدراسیون شمشیربازی کشور به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون شمشیربازی نیز انتخاب شد.