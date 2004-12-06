به گزارش سرويس سياسي مهر ، آيت‌الله مجتهد شبستري در ديدار دبيركل، اعضاي شوراي مركزي و دبيران استان‌هاي حزب موتلفه‌ اسلامي در تبريز با اشاره به پيشگام بودن حزب موتلفه در تمامي مبارزات قبل از انقلاب، از تلاش‌هاي اين حزب در حفظ دستاوردهاي انقلاب و نظام اسلامي تقدير كرد.



اين عضو مجلس خبرگان رهبري در ادامه سخنان خود به بيان ويژگي‌هاي حزب موتلفه پرداخت و گفت: از جمله امتيازات موتلفه اين است كه اسلام فقاهتي را كه همان اسلام ناب است از جان و دل پذيرفته است.



وي مطيع روحانيت بودن را ديگر ويژگي موتلفه عنوان كرد و اظهار داشت: موتلفه از ابتداي تاسيس زير نظر يك شوراي روحانيت فعاليت مي‌كرد و اكنون نيز در مسير روحانيت حركت خود را دنبال مي‌كند.



آيت‌الله مجتهد شبستري در بيان امتياز ديگر حزب موتلفه تصريح كرد: حزب موتلفه همواره مصالح جامعه و نظام را بر مصالح حزب، گروه و شخص ترجيح مي‌دهد و نمونه‌ آن را هم در انتخابات اخير مجلس ديديم.



وي ضمن اظهار خوشحالي از افزايش فعاليت جوانان و بانوان در حزب تاكيد كرد: موتلفه بايد در جذب نسل جوان بيشتر تلاش كند.



وي در پايان گفت: همواره محوريت ولايت فقيه را حفظ كنيد و با وحدت و انسجام همچون دو انتخابات قبل، شرايط را براي حضور حداكثري مردم فراهم كنيد.



پيش از سخنان آيت‌الله مجتهد شبستري، محمدنبي حبيبي دبيركل حزب موتلفه اسلامي، گزارشي از فعاليت‌هاي حزب ارائه كرد.

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