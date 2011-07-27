به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آقا حسینی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری سالروز تاسیس انتقال خون با توجه به در پیش رو داشتن ماه مبارک رمضان و افت شدید اهدای خون در این ماه اظهار داشت: علاوه بر فعالیت در دو شیفت صبح و بعد از ظهر، ویژه این ماه شیفت شب از ساعت 20 الی 24 بامداد به عنوان شیفت اضافی دایر می‌شود.

وی با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان با راه اندازی شیفت شب افراد بعد از افطار می‌توانند در امر اهدای خون مراجعه داشته باشند، گفت: شب‌های جمعه و لیالی قدر در گلستان شهدا امر خون گیری صورت می‌گیرد که برای نخستین بار سال گذشته در اصفهان اجرا شد.

معاون اداره کل انتقال خون استان اصفهان به اجرا شدن چهارمین سال پیاپی آموزش و پژوهش انتقال خون اشاره و تصریح کرد: سال گذشته هشت سمینار دارای امتیاز برای پزشکان، دندان پزشکان و داروسازان به جهت باز آموزی در امر چگونگی انتقال و مصرف خون و فرآورده‌های خونی برگزار شده است.

وی با توجه به اقدامات دیگر سازمان انتقال خون در سال گذشته ادامه داد: هفت سمینار برای پرستاران و مسئولین بانک خون در بیمارستان‌ها و سمیناری برای مسئولین در امر حمل و نقل خون برگزار شد.

آقاحسینی به هشت کارگاه آموزشی برای مراقبت از خون در بیمارستان‌ها اشاره و اضافه کرد: این هشت کارگاه در چهار بیمارستان اصفهان که دارای طرح هموویژیلانس هستند برای پرستاران و پزشکان راه اندازی شده است.

وی به شش طرح تحقیقاتی انجام شده اشاره کرد و افزود: دو مورد از این طرح‌ها با همکاری دانشگاه علوم پزشکی انجام شده است.

معاون اداره کل انتقال خون استان اصفهان طرح‌های در حال اجرا را چهار مورد دانست و گفت: اجرا شدن اغلب این طرح‌ها به صورت کاربردی است.

وی بیان داشت: اجرای طرح عوامل موثر بر بروز واکنش در هنگام اهدای خون و مقایسه نگرش آگاهی باورها در امر اهدای خون در بانوان اهداکننده و غیر اهداکننده با هدف جستجوی علت رغبت بانوان در امر اهدای خون از جمله طرح‌های در حال اجرا در این سازمان است.