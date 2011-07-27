27 هزار واحد پلاسما از اصفهان به اروپا ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی حریری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری که به مناسبت سالروز تاسیس انتقال خون برگزار شده بود، در مورد داروهای مشتق شده از پلاسما اظهار داشت: فاکتور هشت و 9 هموفیلی، آلبومین انسانی، ایمنو گلبولین و سرم ضد هاری از مشتقات پلاسمایی و داروهای مورد نیاز بوده که با توجه به صد در صد داوطلبانه بودن اهدای خون، مصرف خون و فرآوردههای مشتق شده از آن به صورت صد درصد رایگان صورت میگیرد.
وی با اشاره به 27 هزار واحد پلاسمای ارسال شده به اروپا در چهار ماهه سال جاری بیان داشت: با توجه به 167 هزار واحد پلاسمای ارسال شده به کمپانیهای تولید دارو آلمان و سوئیس کمپانیهای تولید دارو از سال 85 از اصفهان و ارسال 40 هزار واحد به اروپا در سال 89، درصدد ارتقا ارسال پلاسما به میزان 50 هزار واحد هستیم.
اجرای طرح هموویژیلانس در بیمارستانهای اصفهان
مدیر کل انتقال استان اصفهان با اشاره به اجرای طرح مراقبت از خون به صورت زنجیرهایی، از زمان اهدای خون تا پایان تزریق در بیمارستانها اظهار داشت: موفق به راه اندازی طرح هموویژیلانس در چهار بیمارستان اصفهان شدهایم.
وی اجرای طرح هموویژیلانس را در اصفهان بسیار موفق خواند و گفت: این طرح در بیمارستانهای شریعتی، سیدالشهدا (ع)، صدوقی و سینا یعنی در چهار بیمارستان دولتی،خصوصی، نظامی و تامین اجتماعی اجرا شده و تشویق به افزایش این طرح در بیمارستانهای دیگر شدهایم.
حریری با بیان اینکه امسال در صدد اجرای طرح همویژیلانس در 2 بیمارستان دیگر هستیم،اظهار داشت: از مهمترین برنامههای سازمان راه یابی این طرح در بیمارستان الزهرا (س) به دلیل نیاز بیش از اندازه آن است که با اجرای این طرح میتوانند از تزریق خون و فرآوردههای آن بهرهمند شده و بهبودی آنها زودتر صورت میگیرد.
وی در مورد طرح معرفی دو مشاور طب انتقال خون در بیمارستانها اظهار داشت: از خرداد ماه سال جاری دو مشاور طب انتقال خون به بیمارستانها اعلام شده که به صورت شبانه روزی در مراکز درمانی و بیمارستانها به پزشکان در امر تزریق خون مشاوره میدهند.
رشد 11 درصدی آمار اهدا خون در چهار ماه ابتدای سال 90
مدیر کل انتقال استان اصفهان به رشد 5 درصدی آمار خون گیری و تولید فرآورده در سال 89 نسبت به سال پیش از آن اشاره و عنوان کرد: آمار خونگیری در 4 ماهه سال 90 نسبت به سال 89 با 11 درصد افزایش از 34 هزار و 610 واحد به 38 هزار و 973 واحد خون در سال جاری رسید.
وی به افزایش 11 درصدی تولید فرآوردههای خونی در استان اصفهان در سال جاری اشاره و تاکید کرد: در سال 89 آمار تولید فرآوردههای استان 88هزار و 651 واحد و در چهار ماهه سال 90 این آمار با 11 درصد افزایش به 98 هزار و 853 واحد فرآوردههای خونی رسیده است.
سالانه 3 میلیون فرآورده از خون در کشور تولید می شود
حریری به اهدای سالانه 80 میلیون واحد خون در دنیا و تولید 300 میلیون فرآوردههای خونی از خون و مشتقات آن اشاره و تصریح کرد: این در حالی است که در ایران سالانه یک میلیون و 800 هزار واحد خونی اهدا و سه میلیون فرآورده از خون و مشتقات آن تولید میشود.
تست هموگلوبین خون کمخونی افراد را نشان میدهد
وی با توجه به اجرای طرح تست هموگلوبین خون از دو سال پیش اظهار داشت: با انجام این تست میزان کمخونی فرد تشخیص داده شده و چنانچه فردی در مرز کمخونی قرار گرفته و یا به آن مبتلا باشد از او خون دریافت نمیشود.
مدیر کل انتقال استان اصفهان پس از اجرای مرحله غربالگری اولیه یعنی تست هموگلوبین به ارجاع داوطلبان اهدای خون به اتاق مشاوره اشاره و تاکید کرد: در اتاق پزشک مشاور، تاریخچه بیماریهای فرد، داشتن یا نداشتن رفتارهای پرخطر او را سوال کرده و در صورت تشخیص با انجام آزمایش به صورت دائم و یا موقت از اهدای خون معاف میشود.
وی به انجام آزمایشهای لازم بر روی کیسههای خون اشاره و تصریح کرد: آزمایشهای هپاتیت b،C و HIV بر روی این کیسهها صورت میگیرد.
اهداکنندگان مستمر 9 برابر سالمتر از اهداکنندگان نخستین بار هستند
حریری با بیان اینکه اهدا کنندگان خون در دنیا موضوعی بسیار مهمی هستند، ادامه داد: اهداکنندگان مستمر 9 برابر سالمتر از اهداکنندگان نخستین بار هستند.
وی با توجه به شمول 47 درصدی اهداکنندگان مستمر از کل اهدا کنندگان ادامه داد: درصدد تبدیل کردن تمام اهداکنندگان به اهداکنندگان مستمر بوده و هدف ما رساندن آمار اهدا کنندگان مستمر به 60 درصد است.
تنها 3 درصد اهدا کنندگان زن هستند
مدیر کل انتقال استان اصفهان با اشاره به میزان سه درصدی اهدا کنندگان زن از کل اهداکنندگان افزود: از برنامههای در دست اقدام در سال جاری، تشویق زنان در امر اهدای خون، آگاه سازی و فرهنگ سازی برای این قشر از جامعه در این زمینه برای از بین بردن رعب و وحشت در امر اهدای خون است.
وی با بیان اینکه با تشخیص کم خونی در تست هموگلوبین خونی از افراد دریافت نمیشود، ادامه داد: در صورت مجاز شدن در امر اهدای خون، به خانمها پس از اهدای خون طبق تجویز پزشک مکمل آهن داده شده و به آقایان نیز در صورت لزوم آهن تزریق میشود.
حریری با اشاره به 100 درصد داوطلبانه بودن اهدای خون گفت: در استان اصفهان از هر 100 نفر 2.2 درصد خون خود را اهدا کرده که 97 درصد آنها را آقایان شامل میشوند.
900 بیمار تلاسمی در اصفهان وجود دارند
وی با بیان اینکه نزدیک به 30 درصد از خونهای دریافت شده صرف بیماران خاص و سرطانی میشود، ادامه داد: تعداد بیماران تالاسمی در اصفهان 900 نفر، هموفیلی 450 نفر و دیالیزی 500 نفر است.
مدیر کل انتقال استان اصفهان در مورد شاخص فعالیتها در سال 89 گفت: شاخص فعالیت HBS در خون اهدا کنندگان 0.13 درصد و شاخص HCV 08/. درصد و خوشبختانه شاخص HIV صفر بوده است.
وی به رشد 1.3 درصدی اعتبارات این سازمان در سال جاری نسبت به سال گذشته اشاره و اضافه کرد: در سال 89 وضعیت اعتبارات 25 هزار و 900 میلیون ریال و در سال جاری 26 هزار میلیون ریال گزارش شده است.
حریری گفت: افزایش 96.5 درصدی گلبول قرمز در پاسخ به درخواست بیمارستانها و 70 درصدی پلاکتها و در دسترس بودن اهداکنندگان خونهای منفی در صورت لزوم از فعالیتها و اقدامات بسیار خوب سازمان انتقال خون است.
وی به 100 درصد فعال بودن شبکه استانی اشاره و تصریح کرد: با استفاده کامل از فناوری رایانهای (نرم افزار نگاره 5) در استان اصفهان، اتصال شبکه مراکز بهداشت گلپایگان و عاشق اصفهانی به شبکه استانی صورت گرفته است.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از مهمترین مسئولیتها و وظایف سازمان انتقال خون را مراقبت از اهدا کنندگان خون دانست و تاکید کرد: سلامت اهداکننده و گیرنده خون، هر دو برای سازمان مهم بوده و با توجه به این که سازمان انتقال خون صرفا به عنوان آزمایش کننده خون افراد نیست، شعار این سازمان را اهدای خون فقط برای نوعدوستی گذاشتهایم.
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