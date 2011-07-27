به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری پس از برتری 3 بر 2 تیم فوتبال استقلال مقابل گل گهر سیرجان با بیان این مطلب افزود: مصدومیتم در تمرین عصر سه شنبه جدی نبود. من از آن زانویی که پیش از این مصدوم شدم، آسیب دیدگی پیدا نکردم و تنها دچار مصدومیتی جزیی شدم که برای اینکه مشکلم حاد نشود به تمرین ادامه ندادم.

وی تنها مشکل تیم استقلال در مقطع زمانی فعلی را غیبت بازیکنان جدید این تیم عنوان کرد و گفت: خوشبختانه تمرینات و اردوهای منظمی را پشت سر گذاشتیم و بازیکنان از هر نظر آماده شروع لیگ هستند. البته از بابت غیبت بازیکنان ملی پوش و نفرات خارجی نیز مشکلی نداریم، چرا که بعد از چند بازی لیگ هماهنگی حاصل می شود.

هافبک تیم فوتبال استقلال با ابراز خرسندی از عملکرد این تیم در فصل نقل و انتقالات گفت: استقلال همیشه ترکیب خوبی از بازیکنان را در اختیار داشته است. امسال بازیکنان خوبی داریم که تجربه بازی بیشتری در لیگ برتر و تیم ملی را دارند.

وی تصریح کرد: بازیکنانی که به استقلال آمده‌اند خوشبختانه با جو این تیم و شرایطی که استقلال دارد، آشنا هستند و این مسئله در جریان مسابقات لیگ تاثیرگذار خواهد بود.

جباری در خاتمه خاطر نشان کرد: استقلال همیشه در مسابقات لیگ برتر عملکرد خوبی داشته است، انشااله در فصل پیش رو نتایج خوبی هم در آسیا کسب خواهیم کرد.