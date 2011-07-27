استقلال بازیکنان خوبی گرفت اما رئال مادرید نشد/ با یکدلی قهرمان می شویم

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون زندی پس از برتری 3 بر 2 استقلال مقابل گل گهر سیرجان با بیان این مطلب افزود: هیچ وقت نگفته بودم، دوست دارم قرمزپوش شوم. من سال گذشته در استیل آذین بازی می کردم اما نگفتم می خواهم به پرسپولیس بروم.

وی در ادامه افزود: برای ادامه فوتبالم نیاز به یک موقیعت داشتم که در تیم استقلال این موقعیت و فرصت به من داده شد.

این بازیکن جدید تیم فوتبال استقلال همچنین تاکید کرد، برای این تیم در پست دفاع چپ بازی نخواهد کرد و گفت: به هیچ عنوان نگفتم برای تیم استقلال در دفاع چپ بازی می کنم.

زندی زمانی که از خبرنگاران شنید در روزنامه‌ها از قول او چنین خبری منتشر شده است، مکث کرد و گفت: می خواستم حرف بدی بزنم! متاسفانه روزنامه‌ها زیاد می نویسند و هرچه می خواهند می گویند!

هافبک تیم فوتبال استقلال خاطر نشان کرد: استقلال خوب یارگیری کرده است اما رئال مادرید نشدیم. در یک تیم بازیکن داشتن تنها مهم نیست، کار تیمی و هماهنگی مهمتر است. ما در استیل آذین هم بازیکن زیاد داشتیم، آخرش چه شد؟!

وی در خاتمه تصریح کرد: استقلال می تواند قهرمان لیگ شود، اگر بازیکنان همدل و هماهنگ باشند.