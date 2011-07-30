سعید بشیری تهیهکننده و کارگردان برنامههایی چون "دو قدم مانده به صبح" و "دور میز شب" درباره فعالیتهای تازه خود به خبرنگار مهر گفت: برنامهای را با نام موقت "چشم" در 26 قسمتی 90 دقیقهای به روی آنتن خواهیم برد که قرار است در آن با تاکید بر هنرهایی چون نقاشی، گرافیک، عکاسی، مجسمهسازی، معماری، صنایع دستی و کتاب در رابطه با این حوزهها برای مخاطبان ایجاد پرسش کنیم.
وی افزود: با ایجاد پرسش در زمینه این رشتههای هنری به دنبال جریان سازی هستیم و وضعیت هنر معاصر و سیر تحول هنر انقلاب از مهمترین رکنهای برنامه خواهد بود.
بشیری تصریح کرد: اکنون ساخت این برنامه به شکل تولیدی مدنظر است و بخشهای مختلفی به عنوان پرونده در آن از زمینههای مختلف هنر را به چالش میکشد. گفتگوی شفاف و صریح با هنرمندان و کارشناسان گوناگون هنری نیز از دیگر بخشهای "چشم" خواهد بود.
این تهیهکننده و کارگردان نهضت هنر با دنیای معاصر را موضوع دیگری دانست که برای بررسی آن در برنامه به سراغ رویدادهای روز دنیا خواهند رفت.
برنامه گفتگو مهر و چالشی "چشم" محصول گروه فیلم و نمایش شبکه چهارم از ابتدای مهرماه به روی آنتن خواهد رفت.
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