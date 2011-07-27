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۵ مرداد ۱۳۹۰، ۲۲:۵۱

تمدن در جمع خبرنگاران:

رکن اصلی توسعه در استان تهران متکی به بخش صنعت است

رکن اصلی توسعه در استان تهران متکی به بخش صنعت است

تهران - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اشتغال استان تهران تأکید کرد: رکن اصلی توسعه در استان تهران متکی به بخش صنعت است.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار تهران عصر چهارشنبه در حاشیه افتتاح همزمان 17 طرح صنعتی و تولیدی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه این طرحها با اعتباری بالغ بر 800 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده و 1061 فرصت شغلی جدید در استان فراهم کرده است، افزود: استان تهران دارای 17 هزار واحد صنعتی است و 500 هزار نفر نیز در بخش صنعت در استان مشغول کار و فعالیتند.

وی تصریح کرد: طرحهای افتتاح شده در بخشهای صنایع غذایی، فلزی، ساخت قطعات خودرو، داروسازی و صنایع لوازم خانگی است.

تمدن یادآور شد: امروز صاحبان تولید و صنعتگران صبورترین، نجیب ترین و کم توقع ترین اقشار کشورند.

وی اشتغال را یکی از اولویتهای دولت دانست و گفت: اشتغال ایجاد شده در بخشهای صنعتی اشتغالی پایدار محسوب می شود و اشتغال ایجاد شده امروز در طرحهای جدید، هدیه ای به جوانان در آستانه ماه مبارک رمضان است.

استاندار تهران به نشست مشترک هیئت دولت، استانداران و مسئولان ارشد کشور اشاره کرد و یادآور شد: در این نشست حل مسئله اشتغال و برطرف کردن مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی از جمله شتاب گرفتن بسته حمایتی بخش صنعت مورد تأکید قرار گرفت.

کد مطلب 1369423

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