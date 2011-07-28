طرح " گرگان بدون متکدی " روی کاغذ ماند/ معضل کودکان خیاباننی

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح که توسط شورای شهر گرگان مطرح شده، قرار بود با همکاری شهرداری و دستگاههای دیگر اجرا شود.

با گذشت بیش از یکماه از فصل تابستان نه تنها از شمار متکدیان در شهر گرگان و مرکز استان گلستان کم نشد، بلکه بر شمارشان نیز افزوده شد و بازار متکدیان همچنان داغ داغ است و چرخ کاریشان خوب می چرخد.

مقرر بود طرح ساماندهی متکدیان با عنوان گرگان بدون متکدی با همکاری فرمانداری، کمیته امداد امام (ره)، شهرداری، بهزیستی، اداره کار و تامین اجتماعی، فنی و حرفه ای، دادگستری، نیروی انتظامی و صدا و سیما همزمان با فصل تابستان اجرا شود.

در حال حاضر در گوشه و کنار خیابانها و سر چهار راهها، جلو عابر بانکها، بیمارستانها، قبرستانها، ترمینالهاو ... کودکان، زنان، دختران و مردانی مشاهده می شوند که از طریق گدایی به امرار معاش می پردازند و درآمدهای قابل توجهی نیز دارند.

انواع و اقسام شیوه های گدایی از جمله گدایی به شیوه های نوشتاری که بر اساس آن نوشته ای در دست متکدی است در منطقه مرسوم و متداول است.

همچنین بر اساس برخی شیوه های مرسوم، هر روز شماری متکدیان با بیان اینکه مسافر هستند و کرایه سفر ندارند، فرزندنشان در بیمارستان است، کیفم را دزدیدند و ... از مردم درخواست مالی دارند.

بر اساس آمارها بیشتر افرادی که در گرگان به تکدی گری مشغول هستند غیربومی هستند و با سوء استفاده از احساسات پاک مردم مذهبی منطقه به این امر مبادرت می ورزند.

نبود آمار منسجم و مشخص نبودن دستگاه متولی برای اجرای این طرح از جمله مسائلی است که اجرای طرح گرگان بدون متکدی را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

علاوه بر این بیشتر متکدیانی که از سوی نهادهای مختلف و به صورت مقطعی جمع آوری می شوند به دلیل نبود مرکزی برای نگهداری دوباره به حال خود رها می شوند و کار تکدیگری را از سر می گیرند.

همچنین به اعتقاد کارشناسان مسائل اجتماعی بازدارنده نبودن قوانین و اعمال نشدن جرائم سنگین موجب شده تا برخی از متکدیان دوباره به این کار روی آوردند و در قالب تکدی گری امرار معاش کنند.

بررسی برآیندها نشان می دهد که بیش از 90 درصد افرادی که به امر تکدیگری می پیردازند، نیازمند واقعی نیستند و به این پدیده به عنوان یک شغل می نگرند.

نداشتن سرپرست مناسب و بد سرپرست بودن از جمله مسائلی است که برخی از کودکان را وادار به تکدی گری کرده است.

مدیرکل بهزیستی گلستان در این زمینه گفت: 51 کودک خیابانی در گلستان وجود دارد که از این تعداد 12 کودک سلب حضانت شده و وارد مراکز شبانه روزی شده اند.

حسین ایروانی با اشاره به اینکه اکثر این کودکان آسیب دیده ودارای مشکلات متعدد از جمله اعتیاد هستند افزود: تلاش ما در بخش کودکان خیابانی کاهش آسیب بوده واینکه شرایط را به گونه ای فراهم نماییم که کودکان را به خانواده ها ارجاع دهیم.



ایروانی در ادامه یادآورشد: اسامی 300 کودک بی سرپرست وبد سرپرست را به بیمه نوین داده ایم که افراد خیر می توانند با واریز ماهانه مبلغ هشت تا 10 هزار تومان برای بیمه این کودکان خدماتی را نیز از بیمه نوین دریافت دارند

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای شهر گرگان با تاکید بر قانون مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی متکدیان بیان کرد: در هشتاد و دومین جلسه شورای عالی اداری آیین نامه ای به منظور اصلاح ساختار و ایجاد هماهنگی در فعالیت دستگاه های اجرایی و ارتقاء کارآیی و بهبود روش های مربوط به مبارزه با تکدی و جمع آوری، شناسایی و تعیین وضعیت افراد بی سرپرست، گمشده، متواری، در راه مانده و موارد مشابه و همچنین تنظیم وظایف دستگاه های عمومی و دولتی در این امور تصویب شد.



عبدالرضا چراغعلی یادآور شد: بر اساس ماده سه این مصوبه شهرداری موظف است نسبت به شناسایی و جمع آوری و تحویل افراد موضوع این مصوبه به مجتمع اردوگاهی بهزیستی اقدام کند و نیروی انتظامی نیز باید در این مورد همکاری لازم را با شهرداری انجام دهد.

وی در ادامه فقر، بیکاری، عدم تأمین اجتماعی، عدم تحقق عدالت اجتماعی، مهاجرت، اعتیاد و عادت را از جمله عوامل اصلی پدیده تکدی گری عنوان کرد.

وی تصریح کرد: رضایت مندی شهروندان، پاک نمودن نسبی چهره شهر از این پدیده و تربیت و اصلاح افراد دستگیر شده در مراکز تربیتی و امکان بازگشت آنها به آغوش خانواده از مهمترین آثار اجرای این طرح است.



شهردار گرگان نیزبا تاکید بر اینکه شهرداری تاکنون به وظایف محوله خود در بحث جمع آوری متکدیان عمل کرده است، گفت: بر اساس قانون شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی متکدیان شهرداری گرگان در این خصوص اقدامات لازم را به عمل آورده است.



ابراهیم کریمی همکاری نیروی انتظامی با ماموران شهرداری در جمع آوری متکدیان را ضروری دانست و تصریح کرد: ماموران شهرداری در جمع آوری متکدیان با مشکلاتی از جمله درگیری همراهان متکدی و فرار کودکان خردسال مواجه هستند که در این خصوص تدابیر لازم باید اتخاذ شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب گرگان نیز در این نشست با بیان این مطلب که تکدی گری پدیده چند بعدی است، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری همه دستگاه ها از جمله فرمانداری، کمیته امداد امام (ره)، شهرداری، بهزیستی، اداره کار و تامین اجتماعی، فنی و حرفه ای، دادگستری، نیروی انتظامی و صدا و سیما باید در هر چه بهتر اجرا شدن این طرح مشارکت کند و هر کدام وظایف محوله خود را به درستی انجام دهند.



حسین شعبانی افزود: پس از جمع آوری متکدیان باید اقدامات لازم نسبت به شناسایی وضعیت مالی آنها و بررسی نیازمند بودن یا نبودنشان صورت بگیرد و در صورت مشخص شدن عدم نیاز مالی برخورد جدی و کیفری انجام شود.

عضو شورای شهر گرگان گفت: برای پاکسازی چهره شهر از پدیده زشت تکدیگری باید بر اساس یک برنامه زمان بندی شده و مستمر با همکاری همه جانبه دستگاههای مرتبط حرکت کرد.

علی کلاتی گفت: بحث جمع آوری متکدیان مدتها است که به عنوان یکی از دغدغه های شورای شهر و شهرداری مطرح است و تاکنون طرح های کوتاه مدت و موقت زیادی در این خصوص از سوی شورا و شهرداری اجرا شده است.



وی با اشاره به اینکه علی رغم نتایج مثبت طرح های اجرا شده از سوی شهرداری هنوز شاهد رشد این پدیده در جامعه می باشیم، افزود: با توجه به چالشهای اجتماعی و اقتصادی موجود در شهرها متکدیان پس از مدت کوتاهی در گروههای سازمان یافته در معابر و چهار راهها با سوء استفاده از احساس و عواطف انسان دوستی شهروندان مشغول فعالیت می شوند.