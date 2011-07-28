نگرانی روسای نیروی دریایی آ سه ان از اقدامات چین/ لزوم افزایش همکاریها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبر آسیا، روسای نیروی دریایی کشورهای آسه آن در خلال پنجمین نشست خود در هانوی پایتخت ویتنام مراتب نگرانی خود را نسبت به اقدامات تحریک آمیز چین اعلام کردند.

وزرای خارجه این اتحادیه نیز در نشست اخیر خود از گسترش تنش در دریای جنوب چین ابراز نگرانی کردند.

فیلیپین و یتنام مدتهاست که بر سر مالکیت بخش هایی از آبهای دریای چین جنوبی که از نظر منابع طبیعی غنی می باشد با چین اختلاف نظر دارند که این اختلافات در هفته های اخیر بیشتر از همیشه و به اوج خود رسیده است.

در سال 1998درگیری نظامی بین ویتنام و چین در دریای چین جنوبی باعث کشته شدن 50 سرباز نیروی دریایی ویتنام شد.



علاوه بر چین و فیلیپین، ویتنام، مالزی، برونئی و تایوان نیز بر سر مالکیت قسمتهایی از آبهای دریای چین جنوی اختلاف نظر دارند و این دریا سالهاست که به عنوان منطقه ای دارای پتانسیل بالا برای جنگ های نظامی شناخته می شود.

پنجمین نشست روسای نیروی دریایی اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن) با هدف افزایش همکاری میان کشورهای آ سه آن از روز سه شنبه 26 جولای در هانوی پایتخت ویتنام آغاز به کار کرده و فردا جمعه پایان می یابد.