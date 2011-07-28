دو میلیون زن ایرانی در معرض شکستگی استخوان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن چمنی شامگاه چهارشنبه در همایش آموزشی سلامت و تغذیه که با حضور کارکنان تربیت بدنی در برگزار شد، بیان کرد: بر اساس اعلام مرکز آمار کشور از بین سه تا چهار زن ایرانی زیر 50 سال یک نفر به این بیماری مبتلا می شود.

وی مصرف روزانه سه لیوان شیر را برای هر ایرانی لازم دانست و گفت: خانم ها 25 درصد بیشتر از آقایان به بیماری شکستگی استخوان دچار می شوند که این به دلیل شرایط جسمی و بدنی آنهاست ولی با مصرف مناسب شیر می توان از این بیماری به خوبی جلوگیری کرد.

مشاور مدیر عامل صنایع شیر ایران گفت: کلسیم در بدن با کارکرد ساختمانی و غیر ساختمانی در بدن فعالیت می کند و 90 درصد منبع تامین کننده آن شیر است.

چمنی با بیان اینکه در ایران سه برابر مصرف استاندارد جهانی مصرف نمک داریم و نمک به عنوان عامل همه سرطانها شناخته شده است، بیان کرد: طولانی ترین ستون منفی در مصرف لبنیات و مصرف بالا و روبه رشد در ستون پروتینها و گوشت است که این روند مصرف 36 سال عمر مفید ما را از بین می برد و جامعه را به پیری می کشاند.

وی یادآورشد: مصرف شیر ایرانیان یک سوم میانگین جهانی است که خیلی کمتر از میزان مصرف شیر در سطح جهان است.

چمنی با بیان اینکه با کمبود ید باید استفاده از شیر را به جای نمک در بین مردم ترویج می دادیم، عنوان کرد: اگر امروز شیر آزاد را هم مردم تهیه کنند اقتصادی تر وبرای سلامتی مناسب تر است.

در ابتدای این سمینار مدیر کل تربیت بدنی استان کردستان هم در سخنانی از برگزاری همایشها و نشستهای این چنینی استقبال کرد.