هشدار پکن به واشنگتن/ لزوم توقف پرواز هوایپماهای تجسس آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مطبوعات چین، در بیانیه وزارت دفاع این کشور آمده است ما از آمریکا می خواهیم که با توقف پرواز هواپیماهای خود بر فراز سواحل چین و با احترام گذاشتن به حق حاکمیت و تمامیت ارضی چین از به خطر انداختن روابط آرام نظامی دو کشور جلوگیری کند.

این بیانیه درحالی منتشر شد که رئیس اداره جنگ افزار چین در دیدار با مایک مولن همتای آمریکایی خود که طی اواسط ماه جاری میلادی انجام شد نسبت به رزمایش های اخیر آمریکا در دریای چین جنوبی انتقاد کرد و سیاست های نظامی آمریکا در این منطقه را نامناسب خواند.

ژنرال چن بینگ در این دیدار از آمریکا خواست نسبت به گفتار و رفتار خود سیاست محتاطانه تری در پیش گرفته و از ورود به مشکلات مرزی مربوط به کشورهای چین و فیلیپین و ویتنام پرهیز کند.

فیلیپین و ویتنام مدتهاست که بر سر مالکیت بخش هایی از آبهای دریای چین جنوبی که از نظر منابع طبیعی غنی می باشد با چین اختلاف نظر دارند.

علاوه بر چین و فیلیپین ، ویتنام ،مالزی ،برونئی و تایوان نیز بر سر مالکیت قسمت هایی از آب های دریای چین جنوبی اختلاف نظر دارند و این دریا سالهاست که به عنوان منطقه ای دارای پتانسیل بالا برای جنگ های نظامی شناخته می شود.