اعلام ظرفیت دانشگاهها برای تغییرات کنکوردکتری/ فرصت جدید برای داوطلبان

دکتر محمدحسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تکمیل ظرفیت در دوره دکتری برای آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 90 که بر اساس تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام شده است انجام می گیرد اما شیوه اعمال آن پس از بررسی و نیاز سنجی دانشگاهها اعلام می شود.

وی افزود: دانشگاهها باید به وزارت علوم اعلام کنند که در چه رشته ای و چه میزان به دانشجوی دکتری نیاز دارند و پس از اعلام ظرفیت در این زمینه تصمیم گیری می شود. ممکن است برخی رشته ها افزایش داشته باشد و در برخی دیگر از رشته ها هیچ ظرفیتی اضافه نشود.

سرورالدین اظهار داشت: بر اساس برنامه از پیش تعیین شده به احتمال بسیار قوی آزمون نیمه متمرکز دکتری در نیمه دوم سال یعنی آذرماه برگزار خواهد شد اما شرایط برگزاری و زمان ثبت نام و تغییرات آن در اطلاع رسانی هایی بعدی سازمان سنجش اعلام می شود.

وی خاطرنشان کرد: در واقع آزمون تغییری نمی کند اما از شکل کلی و عمومی فعلی به شکل تخصصی تر تغییر می کند و همانطور که نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بود به جای گروه آزمایشی، رشته های تخصصی به همراه گرایش های خود اعلام می شوند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: در حال حاضر در حال بررسی شیوه های موثر برای اعمال تکمیل ظرفیت هستیم. در یک شیوه ممکن است تمام افرادی که برای تکمیل ظرفیت معرفی می شوند از میان معرفی شدگان امتحان دکتری فروردین ماه 90 باشند و در شیوه دیگر ممکن است تکمیل ظرفیت در آزمون آذرماه 90 اعمال شود.

سرورالدین تاکید کرد: سعی بر این است که میزان افزایش ظرفیت 10 هزار نفری که در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مقطع دکتری دانشگاهها مصوب شده است اعمال شود اما شیوه اعمال آن پس از بررسی بهترین راهکار اعلام می شود.

به گزارش مهر، بر اساس تصمیم شورایعالی انقلاب فرهنگی ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری در سال 90 به 10 هزار نفر افزایش پیدا می کند. اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری (Ph.D) سال 1390 پنجشنبه 25 فروردین در 32 شهر کشور و61 حوزه امتحانی با رقابت 130 هزار و 900 نفر در گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی، زبانهای خارجی، دامپزشکی، هنر و تربیت بدنی و 107 کد رشته برگزار شده است.