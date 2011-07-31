گودبرداری؛ تهدیدی که در مشهد تکرار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خسارتهای جانی که جای خود دارد، اما همیشه هم خسارتهای مالی قابل جبران نیست اما در عین حال داستان ساخت و سازهای غیراصولی و فاجعه بار در مشهد همچنان ادامه دارد.
طبق ضوابط، اخذ پروانه توسط مالک برای شروع عملیات ساخت و ساز و تخریب و گودبرداری لازم است؛ بنابراین شهرداری مشهد به هیچ وجه اجازه تخریب و گودبرداری به مالکان را بدون پروانه نمیدهد و حضور مهندس ناظر را در هنگام تخریب، ضروری میداند.
31حادثه در سال
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد میگوید: طی سال گذشته حوادث آوار و ریزش ساختمان در شهر مشهد به 31حادثه رسیده که از این تعداد چهار فوتی و تعداد مجروحان و مصدومان 16مورد بوده است.
حسن جعفری با بیان اینکه در این حوادث 16نفر نجات یافتهاند، میافزاید: این حوادث نسبت به مدت مشابه سال 88 به میزان 14درصد کاهش داشته است.
مدیر نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان شهرداری مشهد نیز با اشاره به یکی از مباحث مقررات ملی ساختمان که درخصوص تخریب و گودبرداری به طور خاص و دقیق موارد ایمنی کارگاه و نحوه صحیح گودبرداری در آن توضیح داده شده و همه افراد موظف به رعایت قوانین هستند و برای همه لازم الاجراست، میگوید: نظارت بر اجرای صحیح مقررات تخریب بر عهده سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداری و نظام مهندسی و مهندسان ناظر است.
شهرام کریمی با اشاره به اینکه شهرداری مشهد به نیروهای پلیس ساختمان آموزشهای لازم را برای هماهنگی با کمیسیون ماده 100 نظارت بر ساخت و سازها ارائه میدهد، تصریح میکند: این آموزشها باعث میشود نیروهای نظارت بر ساخت و سازها هم نظارتی بر این بحث داشته باشند و هم زمانی که برای نظارت بر ساخت و سازها بر ساختمان میروند به مواردی که در این خصوص گفته شده، اشراف داشته باشند.
وی با بیان اینکه، مهندسان ناظر به هنگام اجرای پروژههای ساختمانی ملزم به رعایت ایمنی ساختمانهای مجاور در هنگام گودبرداری و خاکبرداری هستند، میافزاید: به طور قانونی مهندسان ناظر از شروع تا انتهای ساخت و ساز نظارت میکنند.
به گفته وی، هرگونه تغییر و تحول ساختمان مانند تخریب، گودبرداری، استحکام بنا به اخذ مجوز از شهرداری نیاز دارد که متاسفانه گروهی از مالکان با هدف تسریع در انجام کار، قبل از اخذ پروانه به تخریب ساختمان و گودبرداری اقدام میکنند.
وی با بیان اینکه تخریب، قسمتی از عملیات ساختمانی است و در مرحله تجدید بنا، وقتی مالک مراجعه میکند، یکی از مراحل آن تخریب ساختمان است، میگوید: این تخریب باید طبق اصول ایمنی که در مقررات ملی ساختمان قید شده انجام شود و در صورتی که اتفاقی پیش آید، هر نوع خسارت مالی و جانی، قابلیت پیگیری دارد و مراجع قضایی میتوانند حکم صادر کنند و هر گونه خسارتی را باید مالک یا مجری بپردازد و اگر مهندس ناظر در جریان و سر ساختمان حضور داشته باشد، او هم باید پاسخگو باشد.
وی تصریح میکند: مالک موظف به رعایت تمامی اقدامات ایمنی تحت نظر مهندس ناظر به هنگام گودبرداری است و هرگونه سهلانگاری که در این رابطه به وارد شدن خسارتهایی به ساختمانهای مجاور منجر شود، مسئولیت آن متوجه مالک است.
مدیر نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان به نکاتی مفید در خصوص جلوگیری از تخریب و گودبرداریهای غیراصولی ساختمان میپردازد و میگوید: اولین اقدام لازم فرهنگسازی است و باید شهروندان را هرچه بیشتر با آسیبها و تبعات ناشی از آن و بدون مجوز از شهرداری آشنا کرد تا شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی نظارت بیشتری بر این امر داشته باشند.
قانون چه میگوید؟
مدیرحقوقی شهرداری مشهد نیزدر رابطه با مواد قانونی موجود در این رابطه میگوید: درسطح کشور، مهندسان ناظر شهرداری بر روند ساخت و ساز مشغول به کار هستند که متاسفانه اغلب مالکان و مهندسان به آنچه که وظیفه مهندسان ناظر و تعهد اوست، مطلع نبوده و این موجب مشکلاتی میشود.
حسن نوری با بیان اینکه، رعایت نکات ایمنی به هنگام گودبرداری و حفاظت ساختمانهای مجاور ضروری است، یادآوری میکند: هرگاه مهندسان ناظر برخلاف واقع گواهی نمایند یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکنند، بسته به نوع تخلف، بر اساس مقررات و مصوبات شورای انتظامی طبق تبصره هفت قانون ماده 100 شهرداریها با مهندسان ناظر برخورد خواهد شد.
وی میافزاید: همچنین مهندسان ناظر ساختمانی مکلفان؛ بر عملیات اجرایی ساختمانی که با مسئولیت آنها احداث میشود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فنی ضمیمه آن به طور مستمر نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان را با پروانه و نقشهها و محاسبات فنی گواهی کنند.
وی ادامه میدهد: هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان شود، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید.
نوری میافزاید: شورای انتظامی نظام مذکور موظف است؛ مهندس ناظر را در صورت اثبات تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع شش ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدد مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده 100 شود به حداکثر مجازات محکوم کند.
مدیر حقوقی شهرداری مشهدهم با تاکید بر اینکه مراتب محکومیت از طریق شورای انتظامی سازمان نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار اعلام میشود، بیان میکند: شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده 100 به مدت حداکثر ششماه از اخذ گواهی امضای مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری کند.
نوری تصریح میکند: ماموران شهرداری نیز مکلفاند، در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری صورت گیرد طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود و در صورتیکه عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
به گفته وی، در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، میتواند با استفاده از ماموران اجرائیات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام کنند.
نوری میگوید: کارفرما موظف است؛ فوری کار رادر تمام یا قسمتی از کارگاه که مورد ایراد و اعلام خطر واقع شده، متوقف و کارگران را از محل خطر دور کرده و اقدامات مقتضی در مورد رفع خطر به عمل آورد.
وی با بیان اینکه، مالک مکلف است؛ کارهای گودبرداری ساختمان را زودتر از ساعت هفت صبح شروع نکند، اظهار میدارد: مالک ملزم است خاکهای مازاد و اضافات مصالح ساختمانی و نخالهها را فقط در محلی که شهرداری تعیین کرده تخلیه کند.
به گفته وی، هر ساختمان جدید در تمامی قسمتها باید به طریقی بنا شود که در هیچ مورد موجبات خطر را برای کارگران و همسایگان و یا اشخاصی که از گذرهای مجاور عبور مینماید، فراهم نیاورد.
مدیر حقوقی شهرداری با اشاره به نکاتی چند درخصوص رعایت اصول ایمنی در هنگام تخریب میافزاید: به هنگام حفاری و خاکبرداری با عمق بیش از یک متر که خطر ریزش یا لغزش دیواره وجود داشته باشد، باید تحکیم و تثبیت آن به وسیله شمع، سپری، چوب بست و یا استفاده از روشهای دیگر انجام شود، مگر اینکه شیب دیواره از زاویه اصطکاک داخلی کوچکتر باشد.
نوری تصریح میکند: مالک باید نسبت به حفظ فضای موجود در حیاط ملک و یا در پیادهرو نهایت سعی خود را کند و از ریختن مصالح و یا نخالههای ساختمان و یا قطع آنها بدون مجوز شهرداری جلوگیری کند.
وی میگوید: در هنگام تخریب و بازسازی ساختمان برای قطع گاز و جابهجایی علمک گاز شخصا اقدام نشود چرا که این امر باید توسط شرکت گاز صورت پذیرد.
گزارش: محمد سپهری
