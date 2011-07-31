گودبرداری؛ تهدیدی که در مشهد تکرار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خسارت‏های جانی که جای خود دارد، اما همیشه هم خسارت‏های مالی قابل جبران نیست اما در عین حال داستان ساخت و سازهای غیراصولی و فاجعه بار در مشهد همچنان ادامه دارد.

طبق ضوابط، اخذ پروانه توسط مالک برای شروع عملیات ساخت و ساز و تخریب و گودبرداری لازم است؛ بنابراین شهرداری مشهد به هیچ وجه اجازه تخریب و گودبرداری به مالکان را بدون پروانه نمی‏دهد و حضور مهندس ناظر را در هنگام تخریب، ضروری می‏داند.

31حادثه در سال

مدیرعامل سازمان آتش‏نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد می‏گوید: طی سال گذشته حوادث آوار و ریزش ساختمان در شهر مشهد به 31حادثه رسیده که از این تعداد چهار فوتی و تعداد مجروحان و مصدومان 16مورد بوده است.

حسن جعفری با بیان اینکه در این حوادث 16نفر نجات یافته‏اند، می‏افزاید: این حوادث نسبت به مدت مشابه سال 88 به میزان 14درصد کاهش داشته است.

مدیر نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان شهرداری مشهد نیز با اشاره به یکی از مباحث مقررات ملی ساختمان که درخصوص تخریب و گودبرداری به طور خاص و دقیق موارد ایمنی کارگاه و نحوه صحیح گودبرداری در آن توضیح داده شده و همه افراد موظف به رعایت قوانین هستند و برای همه لازم الاجراست، می‏گوید: نظارت بر اجرای صحیح مقررات تخریب بر عهده سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداری و نظام مهندسی و مهندسان ناظر است.

شهرام کریمی با اشاره به اینکه شهرداری مشهد به نیروهای پلیس ساختمان آموزش‏های لازم را برای هماهنگی با کمیسیون ماده 100 نظارت بر ساخت و سازها ارائه می‏دهد، تصریح می‏کند: این آموزش‏ها باعث می‏شود نیروهای نظارت بر ساخت و سازها هم نظارتی بر این بحث داشته باشند و هم زمانی که برای نظارت بر ساخت و سازها بر ساختمان می‏روند به مواردی که در این خصوص گفته شده، اشراف داشته باشند.

وی با بیان اینکه، مهندسان ناظر به هنگام اجرای پروژه‏های ساختمانی ملزم به رعایت ایمنی ساختمان‏های مجاور در هنگام گودبرداری و خاکبرداری هستند، می‏افزاید: به طور قانونی مهندسان ناظر از شروع تا انتهای ساخت و ساز نظارت می‏کنند.

به گفته وی، هرگونه تغییر و تحول ساختمان مانند تخریب، گودبرداری، استحکام بنا به اخذ مجوز از شهرداری نیاز دارد که متاسفانه گروهی از مالکان با هدف تسریع در انجام کار، قبل از اخذ پروانه به تخریب ساختمان و گودبرداری اقدام می‏کنند.

وی با بیان اینکه تخریب، قسمتی از عملیات ساختمانی است و در مرحله تجدید بنا، وقتی مالک مراجعه می‏کند، یکی از مراحل آن تخریب ساختمان است،‌ می‏گوید: این تخریب باید طبق اصول ایمنی که در مقررات ملی ساختمان قید شده انجام شود و در صورتی که اتفاقی پیش آید، هر نوع خسارت مالی و جانی، قابلیت پیگیری دارد و مراجع قضایی می‏توانند حکم‏ صادر کنند و هر گونه خسارتی را باید مالک یا مجری بپردازد و اگر مهندس ناظر در جریان و سر ساختمان حضور داشته باشد، او هم باید پاسخگو باشد.

وی تصریح می‏کند: مالک موظف به رعایت تمامی اقدامات ایمنی تحت نظر مهندس ناظر به هنگام گودبرداری است و هرگونه سهل‏انگاری که در این رابطه به وارد شدن خسارت‏هایی به ساختمان‏های مجاور منجر شود، مسئولیت آن متوجه مالک است.

مدیر نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان به نکاتی مفید در خصوص جلوگیری از تخریب و گودبرداری‏های غیراصولی ساختمان می‏پردازد و می‏گوید: اولین اقدام لازم فرهنگسازی است و باید شهروندان را هرچه بیشتر با آسیب‏ها و تبعات ناشی از آن و بدون مجوز از شهرداری آشنا کرد تا شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی نظارت بیشتری بر این امر داشته باشند.

قانون چه می‏گوید؟

مدیرحقوقی شهرداری مشهد نیزدر رابطه با مواد قانونی موجود در این رابطه می‏گوید: درسطح کشور، مهندسان ناظر شهرداری بر روند ساخت و ساز مشغول به کار هستند که متاسفانه اغلب مالکان و مهندسان به آنچه که وظیفه مهندسان ناظر و تعهد اوست، مطلع نبوده و این موجب مشکلاتی می‏شود.

حسن نوری با بیان اینکه، رعایت نکات ایمنی به هنگام گودبرداری و حفاظت ساختمان‏های مجاور ضروری است، یادآوری می‏کند: هرگاه مهندسان ناظر برخلاف واقع گواهی نمایند یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکنند، بسته به نوع تخلف، بر اساس مقررات و مصوبات شورای انتظامی طبق تبصره هفت قانون ماده 100 شهرداری‏ها با مهندسان ناظر برخورد خواهد شد.

وی می‏افزاید: همچنین مهندسان ناظر ساختمانی مکلف‏ان؛ بر عملیات اجرایی ساختمانی که با مسئولیت آنها احداث می‏شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‏ها و محاسبات فنی ضمیمه آن به طور مستمر نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان را با پروانه و نقشه‏ها و محاسبات فنی گواهی کنند.

وی ادامه می‏دهد: هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان شود، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید.

نوری می‌افزاید:‌ شورای انتظامی نظام مذکور موظف است؛ مهندس ناظر را در صورت اثبات تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع شش ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدد مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده 100 شود به حداکثر مجازات محکوم کند.

مدیر حقوقی شهرداری مشهدهم با تاکید بر اینکه مراتب محکومیت از طریق شورای انتظامی سازمان نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از روزنامه‏های کثیرالانتشار اعلام میشود، بیان می‏کند: شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده 100 به مدت حداکثر شش‏ماه از اخذ گواهی امضای مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری کند.

نوری تصریح می‏کند: ماموران شهرداری نیز مکلف‏اند، در مورد ساختمان‏ها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری صورت گیرد طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‏شود و در صورتیکه عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.

به گفته وی، در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، می‏تواند با استفاده از ماموران اجرائیات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام کنند.

نوری می‏گوید: کارفرما موظف است؛ فوری کار رادر تمام یا قسمتی از کارگاه که مورد ایراد و اعلام خطر واقع شده، متوقف و کارگران را از محل خطر دور کرده و اقدامات مقتضی در مورد رفع خطر به عمل آورد.

وی با بیان اینکه، مالک مکلف است؛ کارهای گودبرداری ساختمان را زودتر از ساعت هفت صبح شروع نکند، اظهار می‏دارد: مالک ملزم است خاک‏های مازاد و اضافات مصالح ساختمانی و نخاله‏ها را فقط در محلی که شهرداری تعیین کرده تخلیه کند.

به گفته وی، هر ساختمان جدید در تمامی قسمت‏ها باید به طریقی بنا شود که در هیچ مورد موجبات خطر را برای کارگران و همسایگان و یا اشخاصی که از گذرهای مجاور عبور می‏نماید، فراهم نیاورد.

مدیر حقوقی شهرداری با اشاره به نکاتی چند درخصوص رعایت اصول ایمنی در هنگام تخریب می‏افزاید: به هنگام حفاری و خاکبرداری با عمق بیش از یک متر که خطر ریزش یا لغزش دیواره وجود داشته باشد، باید تحکیم و تثبیت آن به وسیله شمع، سپری، چوب بست و یا استفاده از روش‏های دیگر انجام شود، مگر اینکه شیب دیواره از زاویه اصطکاک داخلی کوچک‏تر باشد.

نوری تصریح می‏کند: مالک باید نسبت به حفظ فضای موجود در حیاط ملک و یا در پیاده‏رو نهایت سعی خود را کند و از ریختن مصالح و یا نخاله‏های ساختمان و یا قطع آن‏ها بدون مجوز شهرداری جلوگیری کند.

وی می‏گوید: در هنگام تخریب و بازسازی ساختمان برای قطع گاز و جابه‏جایی علمک گاز شخصا اقدام نشود چرا که این امر باید توسط شرکت گاز صورت پذیرد.

............................

گزارش: محمد سپهری