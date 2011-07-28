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۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۸

گزارش هفتگی بورس/

سهم بورس اصفهان در کشور به سه درصد رسید

سهم بورس اصفهان در کشور به سه درصد رسید

اصفهان - خبرگزاری مهر: سهم بورس اصفهان در معاملات این هفته بورس کشور به سه درصد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سهم بورس اصفهان در معاملات این هفته بورس کشور در حالی به سه درصد رسید که طی هفته گذشته تنها کمی بیش از یک درصد را به خود اختصاص داده بود.

در هفته جاری، 64 میلیون و 839 هزار و 42 سهم در تالار بورس اوراق بهادار اصفهان داد و ستد شد.

این تعداد سهام به ارزش 195 میلیارد و 126 میلیون و 862 هزار ریال متعلق به 186 شرکت حاضر در بورس است.

سهم اصفهان در معاملات این هفته بورس کشور سه درصد و سهم خرید در مبادلات بورس اصفهان 57.8 درصد است.

ارزش سهام 132 شرکت حاضر در بورس اصفهان در این هفته افزایش و 50 شرکت کاهش یافت و چهار شرکت بدون تغییر باقی ماند.

بیشترین سهام داد و ستد شده هفته گذشته در بازار بورس اصفهان، متعلق به فولاد مبارکه اصفهان به ارزش بالغ بر 12 میلیارد ریال بود و بیشترین تعداد خریدار را نیز سهام این شرکت با 242 خریدار داشت.

کد مطلب 1369521

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