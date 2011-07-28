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۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

در دو روز اخیر/

شنا در مناطق ممنوعه مازندران جان 5 شهروند را گرفت

شنا در مناطق ممنوعه مازندران جان 5 شهروند را گرفت

ساری - خبرگزاری مهر : سخنگوی ستاد طرح های سالم سازی دریای مازندران گفت: شنا در مناطق ممنوعه در دو روز اخیر جان ۵ نفر دیگر از هموطنان را در سواحل استان گرفت.

 کمال رستمعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تمام آمار غریق سال جاری مربوط به مناطق ممنوعه شنا بوده است، افزود: از مسافران و گردشگران سواحل استان خواستاریم تا از حریم طرح های سالم سازی دریا برای شنا استفاده  کنند.

وی از غرق شدن پنج هموطن مرد در شهرستان های رامسر، عباس آباد، نور و نوشهر در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری خبرداد و  افزود: افراد یاد شده همگی در مناطق ممنوعه و حادثه خیز در حال شنا بودند.
 
وی تصریح کرد: دو مرد ۵۰ و ۵۵ ساله تهرانی، یک مرد ۳۰ ساله اصفهانی و دو مرد ۲۱ ساله رامسری و بجنوردی جژء غرق شدگان بودند.
 
سخنگوی ستاد طرح های سالم سازی دریای مازندران با اعلام اینکه در سال جاری چهار هزار و ۲۳ نفر توسط ناجیان غریق از مرگ نجات یافتند، افزود: ۲۲۳ نفر از این آمار مربوط به هت روزگذشته است.
 
رستمعلی اظهار داشت: با  توجه به ارائه تسهیلات و خدمات در حریم طرح های سالم سازی دریا از مسافران و گردشگران می خواهیم تا از حضور در مناطق ممنوعه و حادثه خیز برای شنا پرهیز کنند.
 
وی خواستار همکاری جدی خانواده ها با ناجیان غریق، نیروی نظامی و انتظامی، مجریان طرح و تمام عوامل مدیریتی برای جلوگیری از تکرار حوادث ناگوار در سواحل استان شد.
 
طول نوار ساحلی مازندران 338 کیلومتر است.
کد مطلب 1369541

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