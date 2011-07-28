شنا در مناطق ممنوعه مازندران جان 5 شهروند را گرفت

کمال رستمعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تمام آمار غریق سال جاری مربوط به مناطق ممنوعه شنا بوده است، افزود: از مسافران و گردشگران سواحل استان خواستاریم تا از حریم طرح های سالم سازی دریا برای شنا استفاده کنند.

وی از غرق شدن پنج هموطن مرد در شهرستان های رامسر، عباس آباد، نور و نوشهر در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری خبرداد و افزود: افراد یاد شده همگی در مناطق ممنوعه و حادثه خیز در حال شنا بودند.

وی تصریح کرد: دو مرد ۵۰ و ۵۵ ساله تهرانی، یک مرد ۳۰ ساله اصفهانی و دو مرد ۲۱ ساله رامسری و بجنوردی جژء غرق شدگان بودند.

سخنگوی ستاد طرح های سالم سازی دریای مازندران با اعلام اینکه در سال جاری چهار هزار و ۲۳ نفر توسط ناجیان غریق از مرگ نجات یافتند، افزود: ۲۲۳ نفر از این آمار مربوط به هت روزگذشته است.

رستمعلی اظهار داشت: با توجه به ارائه تسهیلات و خدمات در حریم طرح های سالم سازی دریا از مسافران و گردشگران می خواهیم تا از حضور در مناطق ممنوعه و حادثه خیز برای شنا پرهیز کنند.

وی خواستار همکاری جدی خانواده ها با ناجیان غریق، نیروی نظامی و انتظامی، مجریان طرح و تمام عوامل مدیریتی برای جلوگیری از تکرار حوادث ناگوار در سواحل استان شد.

طول نوار ساحلی مازندران 338 کیلومتر است.