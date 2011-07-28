۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۱۶

در طول جشنواره تابستانی/

کتابخانه سیار شهری تبریز میزبان کودکان و نوجوانان است

تبریز - خبرگزاری مهر: کتابخانه سیار شهری تبریز در طول برگزاری جشنواره تابستانی میزبان کودکان و نوجوانان علاقمند است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیمی، مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی گفت: برنامه های فرهنگی و هنری کانون مورد استقبال شهروندان و میهمانان جشنواره تابستانی قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: قصه گویی، نجوم، نقاشی، نمایش خلاق و کاردستی از برنامه هایی است که در این جشنواره برای بازدیدکنندگان و علاقمندان به فعالیتهای فرهنگی هنری اجرا می شود.

ابراهیمی اظهار داشت: پخش انیمیشن و فیلم های تولیدی کانون، عکاسی و وبلاگ نویسی نیز در کنار فعالیتهای یاد شده مورد استقبال کودکان و نوجوانان قرار گرفته است، همچنین تولیدات فرهنگی، کتاب، سرگرمی ها و بازی های فکری کانون نیز در غرفه ای مجزا معرفی می شوند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با بیان اینکه هدف از اجرای این برنامه ها تشویق و ترغیب کودکان و نوجوانان برای حضور فعال در برنامه های فرهنگی هنری است، اجرای جشنواره تابستانی تبریز را گامی در جهت توسعه فرهنگ شهروندی و ارائه توان فرهنگی این شهر به شهروندان و میهمانان و آشنایی آنان با کانون عنوان کرد و از اقدام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در این راستا قدردانی کرد.

وی با اشاره به حضور فعال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جشنواره تابستانی تبریز و ارائه فعالیت ها به صورت تخصصی، افزود: برنامه های کانون در این جشنواره با هدف عمق بخشی به فعالیتهای فرهنگی کودکان و نوجوانان و توسعه فرهنگ کتابخانی و آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با این فعالیت ها صورت می پذیرد.

گفتنی است، این برنامه ها تا 9 مرداد ماه سال جاری همه روزه از ساعت 18 تا 23 در پارک ائل گولی تبریز ادامه خواهد داشت.

