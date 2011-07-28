به گزارش خبرگزاری مهر، کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان پیش از دیدار مقابل مالدیو در ماله در کنفرانس مطبوعاتی قبل از بازی به همراه سرمربی آرژانتینی این تیم شرکت کرد.

براساس اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال در این کنفرانس که پیش از آخرین تمرین تیم ملی برگزار شد، رسانه‌های مالدیوی حضور داشتند و کی‌روش و "کروسیانی" به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دادند.

سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال کشورمان در این نشست مطبوعاتی گفت: مطمئنم بازی در مالدیو برای تیم ما ساده نخواهد بود به همین خاطر ما در تهران تلاش کردیم، نتیجه خوبی بگیریم.

وی با تشریح اهداف تیم ملی در بازی مقابل مالدیو گفت: برای ما مهم است که اول یک بازی خوب از خود به نمایش بگذریم و سپس به برد فکر کنیم.

کی‌روش خاطر نشان کرد: در حال حاضر تنها نیمی از بازی مقابل مالدیو را پشت سر گذاشته‌ایم و با پیروزی در بازی پنجشنبه می‌توانیم کار خود برای راهیابی به مرحله بعدی انتخابی جام جهانی به اتمام برسانیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با اشاره به اینکه تیمش در بازی مقابل مالدیو ریسک نخواهد کرد، افزود: ما در بازی مقابل مالدیو ریسک نخواهیم کرد و با تمام قوا به مصاف این تیم می رویم.

وی یادآور شد: یکبار پیش از این تیم ملی کره جنوبی در مالدیو مقابل این تیم با نتیجه تساوی متوقف شد و سرمربی این تیم که از دوستان من بود از سمت خود کنار گذاشته شد. بدون شک هیچ مربی دوست ندارد در جایگاه دوست من باشد و من هم از این قاعده مستثنی نیستم!

کی‌روش تاکید کرد: به همین دلیل با تمام احترامی که برای تیم مالدیو و بازیکنان این تیم قائلم با تمام قدرت مقابل مالدیو ظاهر خواهیم شد تا با دست پر و یک پیروزی خوب به تهران بازگردیم.

پس از برگزاری کنفرانس مطبوعاتی سرمربیان دو تیم آخرین جلسه تمرین تیم ملی پیش از دیدار مقابل مالدیو ساعت 19 در استادیوم ملی شهر ماله برگزار شد و ملی پوشان به مدت یک ساعت تمرین کردند.

در این تمرین ابتدا ملی پوشان پس از گرم کردن و دویدن به دور زمین به ارسال توپ‌های بلند پرداختند و بعد تمرین شوت به دروازه را در دستور کار خود قرار دادند.

پس از این تمرین کی‌روش بازیکنان را به دو تیم تقسیم کرد که طی آن بازیکنان به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند و بازی دستگرمی را انجام دادند.