عملیاتی شدن برنامه پنجم توسعه باید در دستور کار مدیران قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برنامه پنجم توسعه با زحمات و تلاش فراوان دولت تهیه شده است، اظهار داشت: این برنامه باید به درستی توسط کلیه مدیران اجرایی استان ها مطالعه و سپس فاز عملیاتی آن محقق شود.

وی بر توجه بیش از پیش برای مطالعه مدیران و مسئولین جهت آشنایی با این برنامه جامع که سند توسعه در کشور است، تاکید کرد.

حجت الاسلام پورمحمدی پیشرفت و توسعه ایجاد شده در کشور را نشان تلاش حوزه مدیریتی دانست و گفت: محاسبه عملکرد مدیران بر حسب میزان رضایت مندی مردم از مدیر اجرایی بررسی می شود.

وی با اشاره به اینکه کشور در سال جهاد اقتصادی نیازمند حرکت جهاد گونه از سوی کلیه مدیران و مسئولین اجرایی است، تصریح کرد: جهاد اقتصادی به معنای افزایش تولید و بهره وری در کشور بوده و باید در دستور کار قرار گیرد.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه اعتبارات باید به درستی و عادلانه بین دستگاه ها و شهرستانهای مختلف توزیع شود، تاکید کرد: مدیران در زمینه مدیریت صحیح در هزینه اعتبارات جهت توسعه و پیشرفت استان برنامه ریزی جامع داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه جمعیت شهرهای بزرگ در حال افزایش است، افزود: در این راستا مسئولین تدابیر لازم جهت فراهم کردن زیرساخت های رفاهی و امکانات شهرهای کوچک انجام دهند تا از مهاجرت ساکنین شهرهای کوچک جلوگیری شود.

حجت الاسلام پورمحمدی گفت: افزایش بودجه جاری بیانگر پیام منفی در استانها بوده و باید در جهت افزایش بودجه های عمرانی اقدام کرد.

وی همچنین سازمان بازرسی کشور را عالی ترین نهاد امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد و بیان داشت: امنیت و سلامت اجتماعی و اقتصادی جامعه مشروط بر ایجاد امر به معروف و نهی از منکر است.

حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر عامل اصلی رشد و تعالی در کشور است، افزود: در این راستا سازمان بازرسی جهت احیا و معرفی این فریضه در جامعه برنامه و طرح های جامعی را طراحی و تهیه کرده است.

وی هچنین از تدوین سامانه ملی رسیدگی به شکایات در کشور خبر داد و گفت: این سامانه جهت نظارت بر عملکرد مدیران و اطمینان خاطر مردم از ادارت راه اندازی خواهد شد.

حجت الاسلام پورمحمدی همچنین از راه اندازی سامانه مناقصه و مزایده در مرداد ماه سال حاری در کشور خبر داد و تصریح کرد: این سامانه جهت بررسی و تهسیل در امور جهت بررسی وضعیت مناقصه ها و معاملات دولتی اجرا شده است.

رئیس سازمان بازرسی کشور با اشاره به شرایط جوی و اقلیم خشک خراسان جنوبی، یادآور شد: در این زمینه مدیران دستگاه های اجرایی باید اهتمام ویژه ای نسبت به ارائه خدمات مطلوب به مردم داشته باشند.