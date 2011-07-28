13 هزار گلستانی داوطلب آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته هستند

به گزارش خبرنگار مهر، این آزمون در هفت گروه آموزش پزشکی، فنی و مهندسی ،کشاورزی ومنابع طبیعی، علوم پایه، علوم انسانی، هنر و دامپزشکی درحال برگزاری است.

آزمون گروههای فنی و مهندسی و علوم پایه صبح و دیگر گروهها بعدازظهر پنجشنبه برگزار می شود.

همچنین توزیع کارت کنکور کاردانی نظام جدید آموزشکده های فنی وحرفه ای و موسسات آموزش عالی غیردولتی سال 90 نیز در سایت سازمان سنجش انجام شده است.

آزمون کاردانی نظام جدید با حضور 7 هزار و 570 نفر داوطلب از استان صبح و بعدازظهر جمعه 7 مرداد در گرگان و گنبد برگزار می شود.