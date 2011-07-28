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۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۲۵

13 هزار گلستانی داوطلب آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته هستند

13 هزار گلستانی داوطلب آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: 13هزار و 323 داوطلب در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته رقابت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، این آزمون در هفت گروه آموزش پزشکی، فنی و مهندسی ،کشاورزی ومنابع طبیعی، علوم پایه، علوم انسانی، هنر و دامپزشکی درحال برگزاری است.

آزمون گروههای فنی و مهندسی و علوم پایه صبح و دیگر گروهها بعدازظهر پنجشنبه برگزار می شود.

همچنین توزیع کارت کنکور کاردانی نظام جدید آموزشکده های فنی وحرفه ای و موسسات آموزش عالی غیردولتی سال 90 نیز در سایت سازمان سنجش انجام شده است.
 
آزمون کاردانی نظام جدید با حضور 7 هزار و 570 نفر داوطلب از استان صبح و بعدازظهر جمعه 7 مرداد در گرگان و گنبد برگزار می شود.
کد مطلب 1369649

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