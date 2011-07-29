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۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۱۱

کتاب "تمدن و تجدد در اندیشه معاصر عرب" منتشر شد

کتاب "تمدن و تجدد در اندیشه معاصر عرب" به کوشش حبیب الله بابایی از سوی مطالعات اسلام و غرب پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر مقالاتی از صاحبنظران و کارشناسان این حوزه را شامل می‌شود که با هدف معرفی شخصیتها و روشنفکران معاصر عرب به رشته تحریر در آمده است.

این کتاب متشکل از بخش‏هایی چون جریان‌شناسی اندیشه سنت‌گرایی معاصر در جهان عرب، جریان‌شناسی اندیشه اسلامی جدید عربی با تأکید بر آرای حسن حنفی و مالک ‌بن نبی است .

جریان‌شناسی اندیشه بنیادگرایی در جهان عرب، جریان‌شناسی اندیشه سکولار در جهان عرب و «جریان‌شناسی اندیشه انتقادی در جهان عرب از دیگر بخشهای این کتاب است .

کتاب "جریان‌های فکری معاصرعرب در مواجهه با مدرنیته" در حجم 328 صفحه منتشر شده است .

کد مطلب 1369699

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