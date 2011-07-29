کتاب "تمدن و تجدد در اندیشه معاصر عرب" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر مقالاتی از صاحبنظران و کارشناسان این حوزه را شامل میشود که با هدف معرفی شخصیتها و روشنفکران معاصر عرب به رشته تحریر در آمده است.
این کتاب متشکل از بخشهایی چون جریانشناسی اندیشه سنتگرایی معاصر در جهان عرب، جریانشناسی اندیشه اسلامی جدید عربی با تأکید بر آرای حسن حنفی و مالک بن نبی است .
جریانشناسی اندیشه بنیادگرایی در جهان عرب، جریانشناسی اندیشه سکولار در جهان عرب و «جریانشناسی اندیشه انتقادی در جهان عرب از دیگر بخشهای این کتاب است .
کتاب "جریانهای فکری معاصرعرب در مواجهه با مدرنیته" در حجم 328 صفحه منتشر شده است .
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