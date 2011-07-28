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۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۲۷

گفتمان دینی با موضوع حجاب درشهرستان اردل برگزار شد

گفتمان دینی با موضوع حجاب درشهرستان اردل برگزار شد

اردل - خبرگزاری مهر: گفتمان دینی با موضوع حجاب در شهرستان اردل از توابع استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

مسئول فرهنگی تبلیغات اسلامی اردل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری گفتمان حجاب در شهرستان اردل اظهار داشت: گفتمانهای دینی با هدف بیان دیدگاه اسلام درمورد حجاب و بیان فواید مثبت حجاب و پیامدهای منفی آن برپا شد.

سید اصغر حسینی اردلی افزود: برگزاری کلاسهای گفتمانهای دینی ویژه دانش آموزان دبیرستانی این  شهرستان و بیان مسائل مذهبی حجاب افق روشنی پدید آورد.
 
وی تصریح کرد: این کلاسها با کمک حجت الاسلام مسروری روحانی طرح تابستانی در شهرستان اردل با حضور 100دانش آموز دختر دبیرستانی برگزار شد.
 
کد مطلب 1369712

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