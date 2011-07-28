۱۱طرح الگویی در زمینه دامپزشکی در قم اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی رفیعی قبل از ظهر پنجشنبه در دیدار با علی لاریجانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، از به اجرا در آمدن ۱۱طرح الگویی در زمینه دامپزشکی برای اولین بار در کشور و در قم خبر داد و افزود: این طرح‌ها با موفقیت همراه بود که از جمله آنها می‌توان به کاهش درصد قابل توجه بیماری سل و بروسلوز در دام‌ها اشاره کرد.

نصب برچسب برروی کلیه لاشه‌های گوسفند و بز در استان



وی در ادامه به اجرای دو طرح جدید در زمینه دامپزشکی در ماه جاری در استان اشاره کرد و بیان داشت: از اول مردادماه با تخصیص اعتبارات، طرح برچسب گذاری روی کلیه لاشه‌های گوسفند و بز در کشتارگاه‌های استان انجام گرفته که روی آنها مشخصات لاشه مثل تاریخ تولید، انقضاء و نام کشتارگاه درج شده است.



رفیعی یادآور شد: این طرح ابتدا به صورت آزمایشی در استان قم اجرا شد و بعد از آن در چندین استان دیگر نیز به اجرا درآمد.



از مرداد ماه تاریخ تولید و انقضا بر روی تک تک تخم مرغ‌ها درج می‌شود



وی به طرح دیگر اجرا شده در استان اشاره کرد و گفت: طرح دیگر در خصوص تخم مرغ است که در این طرح بر روی تک تک تخم‌ها تاریخ تولید و انقضاء محصول درج می‌شود و این کار کمک زیادی به بهبود فرایند مصرف می‌کند.



مدیر کل دامپزشکی استان قم افزود: این طرح در حال حاضر در مراکز عمده استان اجرا می‌شود و تا پایان این ماه برای کلیه واحد‌ها به اجرا در خواهد آمد.



سال گذشته، بیش ازهشت هزار تن فرآورده غیربهداشتی در قم معدوم شد



وی در ادامه به میزان کشفیات اداره کل دامپزشکی استان در سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: در سال گذشته هشت هزار و ۷۰۰تن فرآورده غیربهداشتی در سطح شهر قم شناسایی، ضبط و معدوم سازی شد که ۶۵۰تن آن محموله تخم مرغ‌های کپک زده به دلیل شرایط نگهداری نامناسب بوده است که تماما معدوم شد.



رفیعی همچنین با بیان اینکه میزان آفلاتوکسین موجود در شیرهای تولید شده در استان قم در حد مطلوب است، ابراز داشت: استاندارد میانگین میزان آفلاتوکسین در شیر۵۰میلی گرم است اما این میزان در شیرهای تولید شده در قم کمتر از میانگین استاندارد و ۳۴ میلی گرم است.



وی با بیان اینکه این میزان در واحدهای دامداری به میزان۲۶میلی گرم است، تصریح کرد: در این زمینه شیرهای تولیدی در استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد.



دامپزشکی قم با کمبود نیرو رو به رو است



رفیعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمبود نیروی انسانی اداره کل دامپزشکی استان اظهار داشت: اخیرا نیز آزمونی در این خصوص برگزار شد که تعدادی از افراد قبول شده انصراف دادند و ما موفق شدیم تنها چهار نفر را جذب کنیم.



وی حقوق پائین را عدم این بی‌رغبتی عنوان کرد و گفت: وقتی افراد حقوق خود را با بخش خصوصی مقایسه می‌کنند، انگیزه جذب را از دست می‌دهند در صورتی که افراد تحصیل کرده در رشته‌های دامپزشکی اگر در یک کشتارگاه مشغول به خدمت شوند حقوق بالاتری را دریافت خواهند کرد.



مدیر کل دامپزشکی استان قم مخاطرات این رشته را نیز دلیل دیگر این بی‌رغبتی دانست و افزود: در مواردی که روی لاشه‌های مبتلا به آنفولانزا و یا هاری کار می‌شود افراد در معرض خطرات جدی قرار می‌گیرند.



وی حل مشکل قانونی را موجب برطرف شدن این مسئله دانست و یادآور شد: در رشته علوم پزشکی نیز خلاء قانونی برای شرایط خاص در مورد افراد شاغل در پزشکی قانونی اعمال و مشکل آنها برطرف شد.



رفیعی تعداد افراد شاغل در اداره کل دامپزشکی استان را ۹۰نفر عنوان کرد و گفت: این تعداد باید به ۱۲۰نفر برسد تا کمبود ما جبران شود و تاکنون نیز بخش خصوصی این کمبود‌ها را جبران کرده است.