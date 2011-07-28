درآمد روزانه سد گتوند یک میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا رضا زاده پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز آبگیری سد گتوند با حضور رئیس جمهور اظهار داشت: برای ساخت سد گتوند تاکنون یک هزار و 700 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده ولی بیشترین حجم تخصیص اعتبار در چهار سال گذشته صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه امروز اولین مرحله آبگیری سد گتوند به بهره برداری رسید، افزود: در صورتیکه طرح سد و نیروگاه گتوند به صورت کامل به بهره برداری برسد روزانه یک میلیارد تومان درآمد برای کشور به همراه دارد که نشان می دهد میزان اعتبار اختصاص یافته برای این طرح بزرگ به صرفه است.



رضا زاده عنوان کرد: یکی از ویژگی منحصر به فرد این سد این است که سیستم های پایش فوق العاده پیشرفته ای دارد به گونه ای که از تهران هم قابل بررسی و پایش است.



مدیرعامل شرکت آب و نیروی ایران گفت: کل طول رودخانه کارون را می توان اختصاص به پروژه هایی همانند سد و نیروگاه سد گتوند اختصاص داد و تا به امروز 400 کیلومتر از آن به مخزن طبیعی تبدیل شده است.



رضازاده با بیان اینکه سد گتوند علیا پس از سد کرخه دومین مخزن ذخیره آب کشور محسوب می شود، یادآور شد : دریاچه این سد نیز می تواند 5.4 میلیارد متر مکعب آب برای مصرف استان خوزستان ذخیره کند ضمن اینکه دریاچه این سد نه تنها بزرگترین دریاچه بر روی رودخانه کارون محسوب می شود بلکه بعد از دریاچه سد کرخه، دومین دریاچه بزرگ سدهای کشور است.



مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با اشاره به اینکه این طرح یکی از پروژه های بزرگ و از شاهکارهای مهندسی کشور و منطقه به شمار می رود، عنوان کرد: در سد گتوند علیا حدود80 میلیون متر مکعب عملیات خاکی انجام شده که بیش از 32 میلیون متر مکعب آن عملیات خاکریزی بدنه سد بوده است. طول کل تونل های حفاری شده این طرح نیز بالغ بر 27 کیلومتر و حجم بتن ریزی در این طرح 2.2 میلیون متر مکعب بوده است.



وی در خصوص نیروگاه گتوند علیا که بیشترین انرژی برق آبی را در کشور تولید خواهد کرد، گفت: هم اکنون دو واحد نیروگاهی آن به پیشرفت 100 درصدی رسیده که در صورت ارتفاع گرفتن آب مخزن آماده راه اندازی بوده و دو واحد دیگر نیز تا پایان شهریور به اتمام می رسد.



رضا زاده در خصوص توده گچساران که در 5.4 کیلومتری بالا دست بدنه سد گتوند واقع شده و دارای طولی حدود دو هزار و 500 متر است نیز گفت: از میان پیشنهادهای مطرح شده برای مواجه با این مسئله، گزینه پایدارسازی شیبها با احداث چهار برم به ارتفاع 20 متر و پوشش آنها با مصالح خاکی و از سوی دیگر پر کردن 120 فرو چاله ها به عنوان گزینه منتخب علاج بخشی در دستور کار طرح قرار گرفت.



وی با تاکید بر اینکه سازند گچساران تاثیری بر کیفیت آب کارون ندارد، تصریح کرد : تاکنون رقمی بالغ بر 150 میلیارد ریال برای برطرف کردن مشکل سازند گچساران هزینه شده است.



مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران افزود: تجهیزات نیروگاه گتوند علیا دارای وزنی بیش از 9 هزار تن و مجموعه ای از توربین ها، ژنراتورها، شیرهای پروانه ای، گاورنرها، ترانسفورماتورها و جرثقیل ها را شامل شده و متناسب با روند پیشرفت اجرایی نیروگاه ، نصب می شود.



وی یادآور شد: پل بتنی بزرگ مرحوم دکتر قیصر امین پور در مجاورت شهر گتوند و پل بزرگ شهدای لالی با سازه ای از نوع کامپوزیت و بطول 460 متر در بالادست سد گتوندعلیا و با هدف برقراری ارتباط شهرستان لالی با بخش های مرکزی استان خوزستان احداث شده است.



این مسئول در ادامه با اشاره به اشتغال به کار بیش از 10 هزار نفر نیروی انسانی استان خوزستان در این طرح تصریح کرد: عمده تمرکز و اولویت اشتغال در طرح سد و نیروگاه گتوندعلیا مربوط به نیروهای بومی بود و تنها 15 درصد نیروی انسانی شاغل در طرح که عمدتا نیروهای تخصصی هستند از دیگر نقاط کشور جذب شدند.



رضا زاده با اعلام اینکه آبگیری سد گتوندعلیا به صورت مرحله ای انجام خواهد شد، افزود: مرحله اول آبگیری حداکثر تا تراز 140 خواهد بود و در این تراز 280 میلیون متر مکعب آب ذخیره می شود. در طول این مدت ضمن کنترل تمامی موارد فنی طرح با استفاده از بهترین و کاملترین تجهیزات روز دنیا، کیفیت آب تمامی نقاط مورد نظر در اعماق مختلف مخزن را کنترل و کوچکترین اثرات احتمالی را ردیابی خواهیم کرد.



رضا زاده سپس گفت: مرحله بعدی آبگیری تا تراز 160 و مرحله سوم نیز تا تراز 185 خواهد بود که این تراز، حداقل تراز راه اندازی نیروگاه است و امیدواریم حداکثر تا پایان سال به این تراز برسیم.