سالانه 12 میلیون شکایت به دادگاه های کشور می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، داوود شیخواوندی ظهر پنج شنبه در دومین روز از کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران در گناباد اظهار داشت: آنچه که ما شاهد آن هستیم این است که در منطقه حوادث مهمی اتفاق می افتد و تحولی عمیقی در جامعه ما رخ داده است، شهرهای چند میلیون نفری به وجود آمده، به همین دلیل در کیفیت و کمیت زندگی تغییر صورت گرفته است.

وی افزود: بخش عمده جامعه را قشر جوان تشکیل می دهد و این در حالی است که مددکاری اجتماعی زاییده شهرهای بزرگ است به همین دلیل، رشته ای به وجود آمد که از دل جامعه شهری بر خاسته است.

وی ادامه داد: در شهرهای بزرگ ما همه مذاهب و انواع حرفه ها و مشاغل را داریم که همه آنها در یک روال نیستند که در این زمینه ها باید مددکاران وارد شده و عمق مسائل را درک کنند.

شیخاوندی تصریح کرد: امروزه با این ترکیبات حوادثی بیرون و درون مرزهای ما اتفاق می افتد مددکاران خیلی برای این کار آماده نیست.

وی با بیان اینکه یک باز بینی کلی در مددکاری جامعه لازم است افزود: همه قوانین باید بازبینی شود به طوریکه در ماه گذشته از قوه قضاییه عده ای از جامعه شناسان را دعوت کرده و برای حل مشکلات چاره اندیشی کنند که در آنجا مطرح شد و عده ای از ایرانیان به ژاپن رفتند و پرسیدند چه تعداد شکایت در سال انجام می شود و ژاپنی ها در پاسخ گفتند که جمعیت ما 120 میلیون نفر است که سالانه 300 هزار شکایت به دادگاه می رسد و این نقطه بحرانی است که باید سعی شود این شکایت ها به 200 مورد برسد.

شیخاوندی افزود: سالانه 12 میلیون شکایت به دادگاه های ایران می رسد که با این اوضاع مسئولان قوه قضاییه دریافتند که دانشگاهیان باید وارد شوند تا چگونه از 12 میلیون نفر بالاتر نرود و بعد تعداد آنان را کم کنند.

وی ادامه داد: اقدام اول برگزاری چندین همایش بود که به نظر بنده همایش مانند آسپرین است و چندان نتایجی ندارد.

وی تصریح کرد: وقتی در جامعه ای قوانین پاسخگویی کل مشکلات جامعه نیست باید به دنبال برخی دیگر از راه حل ها گشت.